Comme c’était à prévoir, il va y avoir du changement dans les horaires des rencontres de Ligue 1. Ces dernières semaines, le quotidien l’Equipe affirmait déjà qu’il y allait avoir quelques bouleversements. Et c’est désormais officiel, puisque Didier Quillot, président de la Ligue de Football Professionnel, a dévoilé le nouveau calendrier du championnat à l’occasion d’un point presse organisé pour le lancement de l’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2020-2024.

Et ça va donc bouger. Le match de 21h du vendredi soir - généralement une belle affiche - est maintenu. Le match du 17h du samedi est lui aussi maintenu, mais en soirée, il y aura des remaniements importants. Le multiplex de 20h disparaît, et un match premium sera désormais programmé le samedi à 21h. Mais la grosse nouveauté n’est autre que ce match de 13h le dimanche. Le multiplex est désormais reporté à 15h le dimanche après-midi, et l’affiche du soir de 21h est maintenue.

Le marché asiatique clairement visé

« Ça permet de mieux remplir les stades, de faire revenir un public nouveau (femmes, familles, jeunes). S’inscrire dans une logique très Ligue 1 = dimanche. On veut un peu comme en Italie et en Espagne avoir un sunday football. Ça intéresse aussi le marché asiatique parce que 13h en France, c’est 20h en Asie », a ainsi lancé Didier Quillot pour justifier ce choix d’instaurer des rencontres à 13h le dimanche.

Reste maintenant à voir quelle sera la position des différents diffuseurs, Canal + et beIN Sports en tête de liste. On rappelle que la Ligue 1 souhaite dépasser le milliard d’euro par saison, et ça passera probablement par l’arrivée de nouveaux acteurs, Altice (SFR Sport) étant par exemple annoncé comme potentiel nouveau diffuseur. Pour la Ligue 2, le multiplex passerait lui le samedi à 19h, à un horaire où aucun match de Ligue 1 n’est programmé.