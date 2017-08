« L’entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery a accompagné les joueurs Alphonse Areola et Yuri Berchiche ainsi que la légende du Club et désormais Team Coordinator Maxwell Scherrer à l’Academy basée à Hialeah ». Par le biais de ce communiqué officiel, le Paris SG reportait aux médias la visite de certains membres du club du côté de son Académie à Miami, lors de la tournée américaine du club. Mais ces quelques mots en disent un peu plus. Ils décrivent le nouveau rôle de Maxwell, retraité depuis la fin de la saison dernière et la victoire en finale de Coupe de France contre Angers (1-0).

Une nouveauté puisqu’aux dernières nouvelles, c’est le poste d’adjoint du nouveau directeur sportif Antero Henrique (avec qui il a longuement échangé sur le bord du terrain lors de l’avant-match contre la Juventus Turin), qui lui était promis. Ce titre officiel, qui lui a notamment permis de s’asseoir sur le banc de touche pour la réception d’Amiens lors de la 1ère journée de L1 (son nom était inscrit sur la feuille de match de la rencontre), n’en dit toutefois pas trop sur les nouvelles fonctions du Brésilien (qui a joué un rôle important dans la venue de Daniel Alves et Neymar, pour lesquels il était présent lors des présentations officielles) au sein du club de la capitale, qui ne communiquera pas forcément officiellement à ce sujet.

Team coordinator, ambassadeur et plus encore

« Maxwell est une interface entre la direction, le club, le coach et les joueurs. Il fait le lien entre plusieurs composantes du club. Avec les professionnels, dans un premier temps oui, mais sans doute pas seulement à l’avenir », nous a-t-on fait savoir dans l’entourage du club. Autrement dit, grâce à sa large expérience et son immense vécu, l’ex-international auriverde (10 sélections), qui fêtera ses 36 ans au mois d’août, sera un rouage de plus dans l’organisation parisienne pour la rendre plus efficiente, tournée vers l’excellence et la performance. Dans les faits, lors du stage à Miami, Maxwell était partout. L’ancien défenseur assistait à quasiment toutes les séances d’entraînement, échangeant régulièrement avec les joueurs, le staff et le coach. On le voyait d’ailleurs souvent s’asseoir au premier rang dans le bus qui déposait et ramènait les joueurs avant et après chaque session à la Barry University.

Hors du terrain, il était également omniprésent. On l’a ainsi vu à l’inauguration de la Résidence PSG à Miami et rendre visite à la PSG Academy de Miami donc. Il a également joué un rôle-clé auprès des supporters. Toujours disponible, il a continué à distribuer selfies, autographes et poignées de mains. À Detroit, Orlando, puis Miami, il s’est chargé de faire le lien entre les clubs de supporters du PSG et l’institution avant les trois matches amicaux. Légende officielle du club désignée par l’organisation de l’International Champions Cup, le natif de Cachoeiro do Itapemirim porte également une casquette d’ambassadeur de la marque PSG. C’est à ce titre qu’il a reçu des mains du maire de Miami, Carlos Gimenez, les clés de la ville le 25 juillet. Comme il l’était sur le terrain, Maxwell, toujours aussi élégant et agréable, a vite su se rendre indispensable en dehors.