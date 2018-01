Hier soir se jouait un tournant de la lutte pour le podium. Après la défaite de l’Olympique Lyonnais à Bordeaux (1-3), l’Olympique de Marseille, en affrontant l’AS Monaco, avait l’occasion de repasser devant l’OL et de mettre quatre points dans la vue de leurs opposants du soir. Mais les deux formations, qui ont tout donné, se sont quittées sur un score nul (2-2). Et c’est un euphémisme de dire que les éléments de la formation phocéenne étaient très déçus.

« Oui, je pense (que l’OM a perdu deux points, ndlr), au niveau des occasions de buts, je pense oui. On a eu plus de situations que Monaco, mais c’était un match de très haut niveau avec deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Il y avait une grosse intensité, un rythme très élevé, un match de niveau Ligue des Champions C’était un beau match à voir pour les spectateurs et téléspectateurs même si bien sûr on aurait préféré l’emporter », a avancé Rudi Garcia lors de la conférence de presse d’après-match

« On a tous des regrets »

Rudi Garcia a été un peu plus loin ensuite, mais, même s’il était déçu, a tenu à remettre en place certaines choses. « Je suis déçu, mais on rejoint Lyon et on laisse l’AS Monaco derrière, on aurait pu faire mieux. L’ASM a montré qu’elle est une équipe qui n’a pas été bâtie pour jouer la Ligue des Champions pour rien. C’est une équipe qui a du talent qui l’a montré ce soir. Ils nous ont été un peu supérieurs dans l’impact physique au début du match puis on a haussé notre niveau de jeu. Comme on a pris un but au bout de quatre minutes, ça a été intéressant d’avoir montré qu’on pouvait revenir, prendre l’avantage même si on aurait pu le faire plus tôt, en première période, je ne pense pas qu’à l’occasion de Dimitri. Si j’ai un regret sur ce match, c’est que Monaco est revenu trop vite sur le 2-1. »

Enfin, l’ancien attaquant de l’AS Monaco, Valère Germain, qui a marqué le deuxième but de l’OM hier, a rendu compte de l’état du vestiaire après la rencontre en minimisant un tout petit peu les regrets. « On a tous des regrets. J’ai une ou deux situations. Une volée et je poursuis le ballon de Flo et Subasic fait un bel arrêt. J’aurais aimé être plus décisif. Le regret qu’on a c’est de prendre le but égalisateur rapidement. On n’a pas mené assez longtemps. Ça aurait peut-être permis de marquer un troisième sans se faire rejoindre. Un peu déçu parce qu’on aurait aimé gagner, mais assez satisfait parce qu’on quand même fait un bon match. En deuxième mi-temps on a eu pas mal d’occasions, de situations où on aurait pu marquer davantage, eux aussi auraient pu marquer davantage. Un peu de déception, mais au final on se dit qu’on a tout donné et on est fier du match qu’on a fait », a enfin conclu l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Vendredi prochain, l’OM accueillera Metz avant de s’installer confortablement devant leur téléviseur dimanche prochain pour la rencontre entre Monaco et Lyon.