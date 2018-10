Depuis quelques années, les clubs de Ligue 1 s’efforcent à rendre notre championnat de plus en plus attractif. Depuis 2011, le Paris Saint-Germain version QSI continue d’enchaîner les recrues XXL, de Zlatan Ibrahimovic à Neymar en passant par Kylian Mbappé, Gianluigi Buffon ou encore l’icône publicitaire David Beckham. Les autres formations ne sont pas en reste et elles aussi ont su embaucher des noms plus au moins clinquants. Nice a réussi à attirer Mario Balotelli, l’Olympique de Marseille s’est offert Kevin Strootman, Lille a rapatrié Loïc Rémy, Rennes a relancé Hatem Ben Arfa et même Amiens a su convaincre Ganso de venir dans les Hauts-de-France.

Une volonté de redorer le blason de Ligue 1 dans le but de ne pas se faire trop distancer par les mastodontes que sont la Liga et la Premier League. L’annonce de la vente des droits TV pour la période 2020-2024 pour 1 153 milliards d’euros en est la parfaite illustration. Face à ce désir d’expansion, L’Équipe a publié un dossier pour en savoir davantage sur la valeur réelle de chaque club de Ligue 1. Un classement basé sur différents critères expliqués par le quotidien.

Le PSG proche du milliard d’euros

Ainsi, il s’agit d’« une moyenne entre un multiple de leur chiffre d’affaires (leur budget) et un multiple de la valeur de leur effectif, leur principal actif. Les budgets sont ceux déclarés par les clubs ou des estimations. Les valeurs d’effectifs sont reprises du site spécialisé Transfermarkt. Les multiples, enfin, sont choisis en fonction de la puissance des marques de football en France et à l’international », écrit le journal. Et sans surprise, le Paris Saint-Germain est le leader intouchable de ce classement. Avec une valeur estimée à 990 M€, le club de la capitale a multiplié sa valeur par dix. En effet, les Qataris de QSI avaient racheté les Rouge-et-Bleu en 2011 pour 90 M€.

Fort de sa politique de recrutement clinquante et de ses efforts pour le développement de la marque PSG, le club francilien possède une valeur deux fois supérieure à celle de son dauphin, l’Olympique Lyonnais (467 M€). Un montant erroné selon Jean-Michel Aulas qui valorise son OL à 865 M€... L’AS Monaco complète le podium avec une valeur estimée à 372 M€. Pour rappel, Dmitry Rybolovlev était devenu actionnaire majoritaire de l’ASM contre un euro symbolique en 2011. Passé sous le giron américain, l’Olympique de Marseille est quatrième du classement. Une bonne nouvelle pour Frank McCourt qui avait racheté la formation phocéenne pour 45 M€ en 2016. Enfin, le promu nîmois ferme la marche avec une valeur de 16,25 M€, soit près de 61 fois moins que celle du PSG.

Classement de la valeur des 20 clubs de Ligue 1 réalisé par L’Equipe :

1. PSG : 990 M€

2. OL : 467 M€

3. Monaco : 372 M€

4. OM : 306 M€

5. Nice : 130 M€

6. Lille : 117 M€

7. Bordeaux : 116 M€

8. Saint-Étienne : 97 M€

9. Toulouse : 54 M€

10. Rennes : 48 M€

11. Montpellier : 47 M€

12. Nantes : 41 M€

13. Dijon : 25 M€

14. Strasbourg : 23 M€

15. Caen : 22,25 M€

16. Amiens : 21,5 M€

17. Reims et Angers : 19,5 M€

19. Guingamp : 18,75 M€

20. Nîmes : 16,25 M€