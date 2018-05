Alors que la guerre médiatique entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais - à laquelle contribuent fortement Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud avec leurs déclarations par médias interposés - bat de son plein, la commission d’appel de la Fédération Française de Football s’est réunie jeudi dernier. L’objectif pour Rhodaniens et Phocéens ? Réduire les sanctions d’Anthony Lopes pour les uns, d’Adil Rami pour les autres. Tous deux avaient été sanctionnés avec trois matchs de suspension.

Et la commission d’appel n’a pas été clémente avec l’Olympique Lyonnais. Si Adil Rami conserve sa peine de trois matchs, le portier de l’OL est lui désormais suspendu pour cinq rencontres. Mouctar Diakhaby et Marcelo écopent d’eux d’un match ferme avec un autre de sursis. Forcément, l’Olympique Lyonnais a tenu à réagir ce soir par le biais d’un communiqué.

L’OL s’étonne de la passivité de la LFP après les critiques de l’OM sur l’arbitrage

« L’O.L. prend acte de cette décision dont il regrette l’iniquité de traitement concernant notamment les faits reprochés à Mouctar Diakhaby par rapport au comportement de Lucas Ocampos et au geste de brutalité de Steve Mandanda. Cette décision privera l’Olympique Lyonnais de deux joueurs supplémentaires pour le match de samedi à Strasbourg, aux conséquences économiques majeures (qualification en Champions League pour l’un et maintien en L1 pour l’autre), les deux défenseurs centraux Marcelo et Mouctar Diakhaby en plus d’Anthony Lopes, gardien international Champion d’Europe » affirme le communiqué sur le site du club lyonnais, qui s’attaque ensuite au manque de réactivité de la LFP après les attaques marseillaises sur le supposé manque de partialité des arbitres, qui avantagerait l’OL.

« Le Président Jean-Michel Aulas s’interroge enfin sur le manque de réaction de la Commission d’éthique face aux critiques du Président Jacques-Henri Eyraud et de l’entraîneur Rudi Garcia sur l’indépendance de la Commission de Discipline de la LFP comme sur le corps arbitral qui favoriserait l’Olympique Lyonnais. Les interventions de l’Olympique de Marseille auront donc, malgré la volonté d’apaisement de l’Olympique Lyonnais, contribué à jeter le doute sur la régularité de l’issue du championnat pour la lutte pour la Champions League comme pour celle pour le maintien. » Cette histoire n’est sans doute pas terminée entre les deux olympiques.