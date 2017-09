Alors qu’on le croyait adapté au Paris SG, club qu’il a rejoint en janvier en provenance de Benfica, Gonçalo Guedes (20 ans), a finalement été prêté à la fin de ce mercato à Valence en Espagne. Mais ce n’est pas tout, durant l’été, l’international lusitanien (2 sélections) a également bien voulu composer son onze de rêve pour Foot Mercato. Une écurie remplie de stars, aux forts accents italiens, brésiliens et portugais.

Dans les buts, le jeune homme a choisi d’aligner Gianluigi Buffon, véritable légende de la Squadra Azzurra et de la Juventus Turin. Gigi dirigerait une ligne défensive de haute volée, avec deux latéraux brésiliens, Cafu à droite et Roberto Carlos à gauche. Dans l’axe, une charnière 100% italienne, composée de Fabio Cannavaro, Ballon d’Or France Football et champion du monde en 2006, et Paolo Maldini, emblème de l’AC Milan et de la Nazionale.

Un onze qui fleure bon l’attaque à tout-va !

Au milieu, Clarence Seedorf, l’élégante et infatigable star néerlandaise, assurerait l’équilibre d’une écurie résolument tournée vers l’offensive constituée par le Ché. En effet, devant l’Oranje, ce dernier a choisi d’aligner deux immenses joueurs de l’histoire du jeu que l’on ne présente plus seraient à l’animation : Zinedine Zidane et Ronaldinho. Rien que ça !

Ces deux-là auraient la mission de briller et d’alimenter une ligne d’attaquants qui ferait sans doute frissonner pas mal de défenses. Luis Figo évoluerait sur le côté droit, où il a fait des ravages au Sporting CP, à Barcelone, au Real Madrid ou avec le Portugal. Il sera accompagné par un compatriote, un certain Cristiano Ronaldo, superstar de la Seleção et du Real Madrid, et par Lionel Messi, n° 10 emblématique de l’Argentine et du Barça.