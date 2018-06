Considéré par de nombreux observateurs comme l’avenir du football français, Kylian Mbappé multiplie les belles performances sous la tunique du club princier. Au point même d’être courtisé par les plus grands clubs européens comme le Borussia Dortmund, Arsenal et le Real Madrid. L’attaquant tout juste âgé de 18 ans a accepté de se prêter au jeu du onze de rêve pour Foot Mercato. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Monégasque aime le jeu offensif.

Mais avant de passer à l’attaque, Mbappé a désigné Gianluigi Buffon au poste de gardien de but. Une idée soufflée par Danijel Subašić, présent derrière notre caméra pendant l’interview. Au centre de la défense, on retrouve Paolo Maldini pour « son palmarès et sa fidélité au Milan », et Sergio Ramos. « C’est vraiment quelqu’un que j’admire », confesse l’espoir français. Sur les côtés, ce sera 100% brésilien avec Roberto Carlos et Cafu. Le premier a marqué Mbappé avec « sa grosse frappe et ses coups francs ».

Mais passons aux choses sérieuses, avec le front offensif. Kylian Mbappé n’a pas hésité pour désigner ses deux milieux de terrains centraux. Ronaldinho et Zinedine Zidane. D’ailleurs, que serait un onze de rêve sans Zizou. Mettre l’ancien numéro 10 des Bleus dans son équipe, c’est « obligatoire » selon l’attaquant qui le considère comme « le plus grand joueur de l’histoire et [son] idole de jeunesse ». Quant à Ronnie, « il a révolutionné le football avec ses dribbles, ses buts et même avec son sourire qui était vraiment communicatif ».

« Petit, j’étais fan de la Seleção »

En attaque, le FC Barcelone appréciera l’association. Neymar prendra le côté gauche, et Lionel Messi le côté droit. L’Argentin inspire Mbappé, et « force l’admiration » selon ses propres propos. Neymar, c’est son idole de jeunesse, tout comme Zinedine Zidane. Il aime sa fantaisie et son côté artiste qui l’impressionne. Devant, les deux Ronaldo. Cristiano, « pour son côté complet et son empreinte sur l’histoire du football ». Et R9, « pour ses dribbles et sa vitesse ». Le Brésilien a même « marqué l’enfance » de Kylian Mbappé.

Au total, cinq joueurs brésiliens composent le onze de rêve de Kylian Mbappé, avec Ronaldo, Neymar, Ronaldinho, Roberto Carlos et Cafu. Ce n’est pas certainement pas un hasard. « Petit, j’étais fan de la Seleção », avoue l’attaquant de l’ASM. En attendant, c’est bien le maillot de l’équipe de France qu’il porte fièrement sur ses épaules. En juillet 2016, les moins de 19 ans français ont remporté l’Euro avec un Kylian Mbappé étincelant tout au long de la compétition, aux côtés notamment de Jean-Kévin Augustin, Amine Harit et Lucas Tousart. Une belle génération qui pourrait également figurer dans un onze de rêve, un jour.