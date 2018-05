Mardi soir, sur la pelouse du Stade de France, le Paris Saint-Germain affrontera Les Herbiers dans le cadre de la finale de Coupe de France. Forcément, le champion de France fait office de favori face à cette équipe qui lutte pour se maintenir en National 1. Mais Unai Emery et Thiago Silva ne vont clairement pas prendre le club vendéen de haut. L’entraîneur et le capitaine franciliens ont ainsi pris la parole en conférence de presse en cet après-midi de lundi.

« Nous avons préparé le match comme les autres matchs, à savoir connaitre l’adversaire par de l’analyse, et après on s’entraînera avec les joueurs, pour ce qui est de la vidéo on va faire du travail demain à l’hôtel, les joueurs sont très pros. [...] En Coupe de France, on a gagné onze titres, mais seulement deux ont été gagnés avec plus d’un but de différence. Je rappelle que j’ai parlé avec Maxwell, qui avait joué contre Auxerre (alors en Ligue 2, en référence à la finale de 2015, remportée 1-0 par le PSG, NDLR). [...] Toutes les finales sont difficiles », a ainsi déclaré l’entraîneur parisien.

Thiago Silva a déjà été dans la position de l’outsider

Même son de cloche pour le capitaine brésilien : « j’ai déjà joué des matches comme ça (dans la peau du petit face au gros). J’étais toujours motivé. Au Brésil, j’ai joué en 3e division (au RS Futebol, NDLR). Après j’ai joué contre l’Internacional et le Gremio (avec Esporte Clube Juventude), c’était toujours motivant. On doit être conscient de la difficulté que l’on va voir. Cette équipe sera très bien préparée. On doit faire de notre mieux pour gagner. C’est mieux de bien jouer. La probabilité de gagner est plus grande ».

Et pour l’anecdote, un journaliste présent a demandé à Unai Emery s’il était capable de citer trois joueurs des Herbiers... « Oui, mais je ne vais pas le dire, ta question n’est pas une question claire, les joueurs je les connais. J’ai plus de respect que d’autres personnes », a répondu l’entraîneur parisien, un brin agacé. Sans Marco Verratti et avec un Neymar qui sera présent en tribunes, le PSG n’a pas le droit à l’erreur mardi soir...