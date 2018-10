Tout roule sur le plan sportif pour le Paris Saint-Germain en ce moment. La méthode Thomas Tuchel porte ses fruits, et le club de la capitale pointe à la tête de la Ligue 1 après neuf journées, ayant obtenu... neuf victoires ! Pourtant, depuis quelques semaines déjà, plusieurs médias ont fait état d’une relation tendue entre le tacticien allemand et Antero Henrique, le directeur sportif du club de la capitale. Les deux hommes ne se parleraient tout simplement plus...

Il faut dire que le mercato du PSG a été très critiqué par ses supporters, notamment à cause de l’absence de renfort au milieu de terrain. Si les contraintes du fair-play financier peuvent y être pour quelque chose, c’est Antero Henrique qui a souvent été pointé du doigt comme principal responsable de cet "échec". Et selon ESPN, son avenir est clairement en danger, à tel point que le champion de France en titre cherche déjà un remplaçant. Deux noms auraient été ciblés.

Wenger, la priorité

Le premier n’est autre que celui d’Arsène Wenger, dont le nom revient sans cesse. Selon le média américain, l’ancien d’Arsenal aurait laissé la porte ouverte, même s’il préférerait reprendre un poste d’entraîneur. Il ne prendra de toute manière pas de décision avant les fêtes de fin d’année, et le PSG souhaite remplacer le dirigeant portugais une fois le mercato hivernal terminé. Wenger aurait carte blanche pour restructurer le club à sa sauce, notamment au niveau de la formation des jeunes.

Et ce n’est pas tout, puisqu’ESPN ajoute que Monchi est une autre option envisagée par la direction parisienne, sans dévoiler plus de détails. Mais ces derniers temps, le directeur sportif de l’AS Roma a aussi été annoncé dans le viseur de Manchester United et du Real Madrid. C’est plutôt clair, le PSG souhaite éviter un nouvel été 2018 à l’avenir, et est prêt à mettre les moyens pour s’offrir une pointure à la direction sportive...