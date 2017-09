La tension était palpable. Si palpable que tout le monde guettait sur les réseaux sociaux le moindre signe qui aurait pu en dire davantage sur la friction entre Neymar et Edinson Cavani. Mais depuis l’affaire du penaltygate de dimanche dernier contre l’Olympique Lyonnais (2-0), les deux attaquants franciliens ont soigneusement pris le soin d’éviter toute remarque ou post pouvant envenimer la chose.

Attendus hier au camp des Loges pour la reprise de l’entraînement du PSG, le Brésilien et l’Uruguayen se sont bien vus. Mais pas au cours d’une réunion qui avait été annoncée entre eux deux et le staff technique rouge-et-bleu. Non. Dans son édition du jour, L’Équipe vient en effet confirmer l’information dévoilée par RMC selon laquelle une discussion a bien eu lieu entre les deux hommes sans qu’il ait fallu organiser de concertation avec Unai Emery et Antero Henrique.

Daniel Alves ressoude le groupe

Le signe d’un apaisement en vue, d’autant que le quotidien sportif ajoute que l’ambiance entre les deux vedettes de l’effectif parisien « n’avait plus rien à voir » avec celle de dimanche soir. Reste maintenant à savoir ce que se sont dit « Edi » et « Ney ». El Matador a-t-il accepté de partager la part du gâteau concernant les penalties ? L’Auriverde lui laissera-t-il tirer davantage de coups francs en retour ? Si les détails de cette discussion resteront en interne, les prochains matches nous diront si un arrangement a été acté.

Toujours est-il qu’un autre cadre du vestiaire parisien a lui aussi participé à cette volonté d’apaisement. Impliqué dans cette brouille, Daniel Alves, à qui il a été reproché d’avoir empêché Cavani de tirer un coup franc pour le donner à Neymar, a en effet décidé de réunir tous ses coéquipiers hier soir dans un restaurant chic de la capitale. Une initiative destinée à ressouder les liens du groupe et à laquelle Cavani et Neymar ont répondu présents. Paris semble donc sur le point d’avoir tourné la page d’un événement venu entacher l’excellent début de saison des hommes d’Unai Emery.