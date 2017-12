Déjà assuré depuis sa victoire contre Lille (3-1) de finir l’année avec le titre honorifique de champion d’automne, le Paris Saint-Germain file tout droit vers le titre. Face à Caen (3-1), les hommes d’Unai Emery souhaitaient simplement terminer 2017 sur une bonne note et espérer un faux pas de leurs poursuivants avant de s’envoler vers le Qatar pour son stage hivernal. Et si l’OL, l’OM et Monaco n’ont pas flanché, les Rouge-et-Bleu non plus. Vainqueurs des Normands, les vice-champions de France en titre démarreront l’année 2018 avec un matelas de neuf points d’avance sur leurs dauphins. Un dernier match avant la trêve négocié de main de maître qui renforce un peu plus le statut d’équipe intouchable. D’ailleurs, il suffit d’écouter les réactions de leurs adversaires caennais pour avoir une idée de l’image que se font une bonne partie des 19 autres formations du championnat de France.

« Il y a beaucoup de talents. Ça part un peu dans tous les sens. Je vais pas dire qu’on est content du 3-1, mais presque. Je souhaite le meilleur au PSG, parce qu’au-delà des talents qu’ils ont et des grands joueurs qu’ils sont, ce sont des personnes vraiment sympas. Ils ont fait preuve de beaucoup de classe à la fin, il faut le souligner. J’espère qu’ils vont faire un gros parcours en coupe d’Europe parce qu’ils le méritent. (...) Ils vont vite. Ils font tout vite et quand ils ont décidé d’accélérer, ça fait la différence. (...) On perd 3-1, mais on aurait pu en prendre plus. C’est les meilleurs, et encore, ce soir il n’y avait pas toute l’armada. Et encore, je trouve qu’ils en ont sous le pied. Quand ils ont envie de faire la différence, ils le font. Parfois, ils font même preuve de clémence vis-à-vis des adversaires. Ça va plus vite, ça va plus fort. Les investissements qui sont faits sur ces joueurs, je comprends pourquoi ils valent si cher », a déclaré Rémy Vercoutre en zone mixte.

La MCN a marqué autant de buts que tout l’effectif de l’OM

Un bel hommage qui ne surprendra personne. Avec 50 points au compteur à la mi-saison, Paris fait en effet mieux que le Monaco champion 2016/2017 (44 points), mais un peu moins bien que sa saison 2015/2016 (51) qu’il avait bouclé avec 31 unités d’avance sur son dauphin lyonnais. Mais derrière dans les compliments de Vercoutre, il faut bien évidemment y voir une admiration pour le trio magique du PSG, la MCN. Collectivement, les trois stars offensives rouge-et-bleu font une razzia. En termes de passes décisives, Neymar est co-meilleur passeur de L1 avec Florian Thauvin (8 offrandes), tandis que Kylian Mbappé est troisième de ce classement (6).

Face aux buts, les trois fantastiques ont inscrit la bagatelle de 38 buts en Ligue 1, sur les 58 marqués par le club de la capitale. Soit 65% des réalisations franciliennes. Et si l’on transpose cette marque au championnat, la MCN a inscrit plus de buts que 16 écuries et autant que tout l’effectif de l’Olympique de Marseille ! Seuls Lyon et Monaco (46 buts) sont devant. Enfin, alors qu’il est toujours en course pour exploser les records de buts en L1, Edinson Cavani est actuellement le meilleur buteur « toutes compétitions confondues en 2017 parmi les joueurs des 5 grands championnats », nous apprend la société de statistiques Opta. Mais attention, Lionel Messi peut encore tout chambouler s’il brille lors du Clasico samedi prochain.