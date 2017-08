Avec le transfert de Neymar, le Paris Saint-Germain est rentré dans l’histoire. Pas celle du palmarès européen, mais dans celle où l’on effectue le plus grand transfert de tous les temps (222 millions d’euros). Avec sa manne financière très importante et après un été dernier raté dans le sens des arrivées, le club de la capitale a décidé de frapper un grand coup sur ce marché des transferts estival. Après Neymar, la piste prioritaire se nomme Kylian Mbappé.

Le natif de Bondy, à 18 ans seulement, à tout l’avenir devant lui. Après six mois étincelants avec l’AS Monaco que ce soit sur la scène continentale ou en Ligue 1, il a émerveillé tous les observateurs et a donc été approché par les plus grands cadors du Vieux Continent. Son choix, de quitter Monaco a déjà été acté et le Néo-Bleu a décidé de rejoindre le club de Neymar dès cet été. Pourtant, le champion de France s’est toujours refusé à vendre - et à renforcer donc - un concurrent direct et, évidemment, le PSG en est un.

Il faudra vendre pour au moins 60M€

Mais ce n’est pas le seul problème auquel se heurte la formation dirigée par Unai Emery, l’entraîneur basque. En effet, Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, doit aussi jongler avec les finances du club et, par conséquent, les instances européennes dont l’UEFA et son fair-play financier. Le journal L’Équipe explique ce mardi 15 août que Nasser Al-Khelaïfi et son club n’ont aucune solution dans ce dossier sans vente préalable.

Même son de cloche dans Le Parisien qui dresse même la liste des joueurs mis sur le marché par le géant parisien : Lucas, Aurier, Jesé, Krychowiak, Ben Arfa. Matuidi, lui aussi, pourrait quitter la capitale française, il est proche de la Juventus. Draxler est suivi par Liverpool et l’AS Roma tandis que Di Maria a reçu des propositions, mais bien loin des 60-70 millions d’euros, qui est la somme espérée pour l’ailier argentin selon le quotidien régional. Toujours d’après Le Parisien, le PSG va devoir vendre pour 60 millions d’euros afin d’amortir le transfert de Neymar, rentrer dans les clous du FPF et espérer une fin de mercato tonitruante. Voici ce qui reste donc au PSG, en plus de convaincre Monaco, pour arracher Kylian Mbappé, la pépite française que l’Europe s’arrache.