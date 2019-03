Le nouvel échec européen du club de la capitale va forcément avoir des conséquences sur l’effectif de Thomas Tuchel. Objectif numéro 1 du club, la Ligue des Champions a encore échappé aux Parisiens. Et ce sont les joueurs les plus expérimentés de l’équipe qui pourraient le payer comme le rapporte ce samedi le quotidien l’Equipe. Effectivement, avant la débâcle face aux Red Devils, la direction parisienne avait commencé à travailler sur la prolongation de plusieurs cadres.

Parmi eux, Gianluigi Buffon, dont le contrat expire en juin (même s’il a une deuxième année en option), Dani Alves, dont le bail expire aussi en juin, ainsi que Thiago Silva, lié au club jusqu’en 2020. Selon le quotidien, ces dossiers sont maintenant en stand-by, et l’état-major parisien va analyser ce nouvel échec et prendre des décisions conséquentes. Cela pourrait ainsi mener à un renouvellement de l’effectif. Le match raté de Dani Alves face à Manchester United a ainsi interrompu les discussions entre le club et le Brésilien. Un dossier périlleux quand on sait à quel point il est proche de Neymar...

Thomas Tuchel va lui être prolongé

Quant à son compatriote Thiago Silva, qui vient d’obtenir la nationalité française, son leadership est ainsi remis en cause et il pourrait faire partie des joueurs "sacrifiés" dans le cadre de ce renouvellement d’effectif. Pour l’expérimenté portier italien, le cas est similaire à celui de Dani Alves. Après sa mauvaise prestation européenne, alors qu’une prolongation semblait en bon chemin, les discussions ont ralenti et on souhaite prendre son temps des deux côtés.

Quant à Thomas Tuchel, toujours selon l’Equipe, son poste n’est clairement pas en danger et au contraire, une prolongation est plus que jamais d’actualité. Le tacticien germanique risque cependant de devoir composer sans plusieurs de ses cadres dès l’été prochain. On devrait donc en savoir un peu plus dans les prochaines semaines, mais l’été risque d’être animé à Paris...