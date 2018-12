Ce dimanche soir, tout allait pour le mieux pour Neymar. Incisif, efficace dans ses dribbles, le Brésilien avait d’ailleurs ouvert le score pour le Paris Saint-Germain face aux Girondins de Bordeaux (2-2). Et puis, l’international auriverde a perdu le sourire à la 67e minute. Alors que Bordeaux poussait pour prendre les devants, Neymar s’est arrêté net. Grimaçant, le numéro 10 du Paris Saint-Germain n’a même pas pris le temps de saluer ses collègues assis sur le banc. Touché à l’entrejambe, le Parisien est directement rentré au vestiaire.

Une image pas vraiment rassurante pour les Rouge-et-Bleu. A sa sortie du stade, Neymar n’a d’ailleurs pas souhaité s’arrêter devant les caméras, filant vers le bus en boitant bas. Après avoir cravaché pour revenir d’une lésion aux adducteurs, contractée avec le Brésil face au Cameroun, afin de jouer le choc face à Liverpool, le Brésilien a-t-il rechuté à neuf jours du match capital en Ligue des Champions face à l’Etoile Rouge de Belgrade ? Si aucun diagnostic précis n’a pu être fait au Matmut Atlantique, les rangs parisiens n’affichaient pas vraiment une grande sérénité.

Une rechute pour Neymar ?

« Je suis un peu inquiet, mais j’espère que ça ira. Il faut qu’il récupère. Il a joué contre Liverpool sans être à 100%. Il a tout fait pour être là. Maintenant, on sait quel est le match le plus important pour nous (contre Belgrade, ndlr) et j’espère qu’il sera là à 100% », a déclaré Marco Verratti en zone mixte. « Je n’ai pas parlé avec lui, mais demain il doit passer un examen », a indiqué de son côté Thiago Silva. Peu loquace devant les médias français, le capitaine du PSG s’est montré un peu plus pessimiste avec les journalistes brésiliens. « On ne sait pas, mais il a sûrement quelque chose, parce que, quand vous le connaissez, vous savez qu’il ne sort pas d’un match comme ça. S’il est sorti, c’est qu’il a quelque chose. Mais on ne peut pas se mettre à la place du docteur. Même lui ne sait pas parce qu’il n’a pas parlé. »

En conférence de presse, Thomas Tuchel a, quant à lui, fait savoir qu’il « ne savait pas du tout » de quoi souffrait son joueur. Mais en zone mixte, Marquinhos a confirmé que son coéquipier était bien touché au même endroit que la blessure soignée avant le match contre Liverpool. « Il a ressenti un peu la même chose qu’il a senti avant le match contre Liverpool (touché aux adducteurs). Il faut lui donner un peu de temps. On a des échéances importantes, on aura besoin de lui. » Mais si une rechute se confirme, pas sûr que Neymar soit cette fois-ci rétabli en un temps record. Le suspens reste entier.