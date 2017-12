Le poste de gardien de but est un problème au Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de Qatar Sports Investments (QSI) lors de l’été 2011. Tour à tour, Nicolas Douchez, Salvatore Sirigu et Kévin Trapp ont été recrutés alors qu’Areola est revenu de divers prêts (Lens, Bastia, Villarreal) mais aucun de ces quatre hommes n’a réussi à s’imposer dans le club de la capitale qui a des ambitions continentales. Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi réfléchit à l’idée d’améliorer ce poste.

Ce lundi, Sky Italia révélait que le PSG maintenait le contact avec Mino Raiola concernant le portier international italien Gigio Donnarumma (AC Milan), mais le super-agent a décidé de ne pas commenter et d’expliquer que l’avenir de la pépite transalpine était en Lombardie. Alors, le Paris Saint-Germain scrute d’autres pistes et il semble qu’une autre mène en Espagne, à Madrid, dans la capitale, pour être plus précis parce que la dernière idée en place est de faire venir Jan Oblak selon les informations de As.

Trapp dans la balance plutôt que Pastore ?

Oblak, que la Rédaction FM vous a proposé dans l’équipe type des joueurs de la sixième journée de la Ligue des Champions, régale dans les buts de l’Atlético Madrid. L’été dernier, le club français avait déjà tenté sa chance se heurtant aux exigences des Matelassiers et à la clause de 100 millions d’euros. Mais selon la publication espagnole, les dirigeants de la formation francilienne sont déterminés à aller le déloger dès le mois de janvier et de faire fi du fait qu’il ne peut évoluer en Ligue des Champions (puisqu’il l’a jouée avec l’Atlético).

Toutefois, le problème de l’argent demeure, d’autant que le PSG attend avec impatience les recommandations de l’ICFC (organisme de l’UEFA concernant le fair-play financier). Dans ce cas, le PSG pourrait proposer à l’Atlético Madrid un joueur en échange (en plus de l’argent) qui pourrait être Kevin Trapp, qui cherche du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde. La piste d’un échange avec Pastore aurait pris un peu de plomb dans l’aile à cause des hauts émoluments de l’Argentin. Quoi qu’il en soit, le PSG va à nouveau dynamiter le marché des transferts.