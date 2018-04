« Bielsa, un charme fou ». Le 24 mai dernier, L’Équipe salivait de voir revenir Marcelo Bielsa en Ligue 1, à Lille plus précisément. Onze mois plus tard, le son de cloche est totalement différent à la une du quotidien sportif : « Lille part en vrille ». Il faut dire que la situation des Dogues s’est empirée. Après la déconvenue subie à l’Orange Vélodrome (5-1, 34e journée de L1), elle est même plus que critique. Et au regard des événements rapportés par la publication ce mardi, les choses ne semblent pas parties pour s’arranger.

L’Équipe explique en effet que, jeudi soir, soit deux jours avant le déplacement à Marseille, deux joueurs lillois ont été aperçus en boîte de nuit. Une information dont se serait bien passé Christophe Galtier, alors que les tensions entre ses ouailles et les supporters nordistes sont déjà palpables, l’envahissement de la pelouse du Stade Pierre-Mauroy face à Montpellier (1-1) restant dans toutes les mémoires. Le coach lillois a également eu la surprise d’apprendre que Thiago Maia avait subi, un peu plus tôt dans la semaine, un contrôle de police, sans conséquence certes, mais à une heure très avancée de la nuit... Les soucis ne s’arrêtent pas là pour le LOSC et son entraîneur.

Le comportement des joueurs en question, le coup de gueule de Campos

L’Équipe révèle qu’Adama Soumaoro, arrivé en retard à l’entraînement du vendredi, a refusé de porter le brassard samedi face aux Olympiens... Pour ne rien arranger, dimanche, lors du débrief de la rencontre, le technicien avait face à lui un groupe amorphe, ne montrant pas le moindre signe de réaction. Trois joueurs manquaient d’ailleurs à l’appel. Luiz Araujo était excusé puisqu’il accompagnait sa femme à son accouchement. Capitaine habituel, Ibrahim Amadou, récemment pointé du doigt en conférence de presse par Galtier, n’était pas là non plus. S’il récupère d’une blessure à la cuisse et était donc excusé, son absence en dit toutefois long sur l’ambiance au sein du vestiaire. Enfin, Farès Bahlouli était lui en congés à Lyon après avoir refusé une convocation avec la réserve en Nationale 2...

Le constat est plus qu’inquiétant et a poussé Luis Campos, conseiller du président Gérard Lopez, à sortir de ses gonds dans le vestiaire à Marseille. « C’est une honte. Nous sommes des connards. Il faut une réaction contre Metz à hauteur des enjeux que chacun prenne ses responsabilités », a lâché le Portugais, hors de lui, espérant une réaction alors qu’en parallèle, la situation économique du club, interdit de recrutement en décembre par la DNCG et toujours surveillé de près, est elle aussi inquiétante. On est loin des promesses nées après l’annonce de l’arrivée de Marcelo Bielsa. Et ce n’est peut-être pas fini...