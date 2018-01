L’année 2018 vient de démarrer et les vœux sont de rigueur. Le président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a formulé les siens. Au cours d’un entretien accordé aux Échos, l’homme fort du club phocéen, après avoir dressé un bilan plus que positif de la première année de l’ère Frank McCourt, a dévoilé ses quatre grands projets pour son écurie.

« Le premier d’entre eux est la relance de la formation », a-t-il lancé d’emblée, précisant que des investissements allaient suivre pour le Stade Le Cesne, où serait installée « la future école du foot » de l’OM, avant d’en dire plus sur les autres chantiers ouverts. Le boss marseillais entend ensuite inaugurer « un lieu ludique sur l’histoire du club » près du stade. Mais ce n’est pas tout. « Notre troisième projet est de renforcer encore la présence de l’OM dans la ville, comme facteur de cohésion sociale car le club a une forte responsabilité en la matière », a-t-il insisté.

Le Vélodrome, chantier majeur pour 2018

Mais l’autre nerf de la guerre, c’est l’Orange Vélodrome. Malgré les récents travaux réalisés avant l’Euro 2016, le patron olympien ne semble pas pleinement satisfait des infrastructures de l’enceinte des Ciel-et-Blanc. « Un stade, c’est l’outil de production d’un club. Même si ce stade est magnifique, la situation actuelle n’est pas satisfaisante », a-t-il lâché, regrettant des problèmes de son, d’éclairage, de contrôles d’accès et autres zones d’hospitalité.

Toujours concernant le Vel’, JHE souhaiterait mettre en place une nouvelle offre pour fidéliser toujours plus les spectateurs. « Par ailleurs, il n’y a pas d’offre réunissant sport et spectacle. Un abonné de l’OM n’a pas l’accès au concert de Soprano, par exemple. Nous sommes donc en discussion avec le concessionnaire Arema en vue de reprendre l’exploitation du stade qui appartient à la ville », a-t-il conclu. Autant de chantiers qui, en plus d’un mercato que Jacques-Henri Eyraud a annoncé plutôt calme et mesuré, demanderont de nouveaux investissements de la part du club.