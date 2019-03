Neymar n’était pas le seul à accorder un entretien vérité à Esporte Espectacular au Paris SG. Thiago Silva, lui aussi, s’est longuement confié sur son aventure parisienne, avec un long bilan. « Paris, c’est une expérience unique dans ma vie, un défi, mais aussi une inconnue, parce que quitter Milan pour Paris, c’était un grand point d’interrogation. Encore une fois, Leonardo m’a convaincu, avec (Carlo) Ancelotti et le président Nasser (Al-Khelaïfi), que c’était un projet gagnant. J’ai vraiment bien fait, je suis très heureux. Ces six dernières années, on a connu beaucoup de joies, quelques moments tristes, parce que c’est normal. Mais le bilan est très bon, nous avons atteint beaucoup d’objectifs », a-t-il glissé avant de poursuivre.

« Bien sûr, il manque encore la Ligue des Champions. Avec le recul et notre expérience, on sait que ce sera dur, mais on a l’équipe pour. Je continue à croire au projet. Chaque année, on est plus fort. Je trouve que cette année, on est très fort », a-t-il indiqué. Et l’un des artisans de cette puissance collective des Rouge-et-Bleu, c’est Kylian Mbappé, à en croire le capitaine des pensionnaires du Parc des Princes. « C’est un gamin très spécial. Vous le voyez dans ses interviews, on ne dirait pas qu’il n’a que 20 ans, il sait déjà gérer la presse d’une manière particulière, il s’exprime très bien et a une très forte personnalité. En dehors du terrain, dans le vestiaire, c’est quelqu’un de très drôle, qui s’amuse tout le temps, qui parle fort, ce qui nous dérange parfois (rires) ! », a-t-il expliqué avant de continuer.

Mbappé, l’atout légèreté du vestiaire du PSG

« Mais c’est sa manière d’être, on doit le comprendre. Il se retrouve toujours au milieu de nos blagues, avec Ney. Il adore Neymar. (...) Ils amènent de la légèreté et de la joie dans le vestiaire et cela fait la différence quand on entre sur le terrain », a-t-il lâché. Comme rajeuni par cette nouvelle vague, le défenseur central, très performant sur le terrain cette saison, se verrait d’ailleurs bien continuer encore longtemps sur les prés. « On sait que, tous les ans, les joueurs se préparent de mieux en mieux, on en voit qui jouent jusqu’à 40 ans au plus haut niveau. Zé Roberto a arrêté à 41 ans et aurait pu continuer selon moi », a-t-il expliqué avant d’ajouter.

« Ces dernières années, je prends encore plus soin de moi, parce que je sais que je dépends de mon corps et si je ne suis pas bien physiquement, je ne pourrai réussir à être aussi bon que je le souhaite », a-t-il indiqué. Prendre soin de lui pour durer donc. Au PSG ? Sous contrat jusqu’en juin 2020, le Carioca ouvre grand la porte à une prolongation. « Combien de temps notre histoire d’amour va-t-elle durer ? On ne sait pas, parce que c’est difficile de se projeter. J’ai encore un an et demi de contrat. Je crois que, dans les prochains mois, vers l’intersaison, nous allons discuter pour trouver une solution qui soit bonne pour les deux parties », a conclu o Monstro. Le message est passé.