Paris va devoir passer à autre chose. Et vite. A peine sorti de son match sans grand relief face au Napoli (2-2), le club de la capitale n’a pas le temps de ruminer au sujet de son nouveau rendez-vous manqué sur la scène européenne. Car les trois prochaines semaines s’annoncent démentielles pour les Rouge-et-Bleu. D’ici le 11 novembre prochain, les joueurs de Thomas Tuchel vont en effet défier Marseille, Lille, Liverpool, Naples et Monaco. Un programme dantesque qui débute donc dimanche prochain par le Clasico à l’Orange Vélodrome. Un duel que les Parisiens n’ont plus perdu depuis plusieurs années (2011). Et s’ils n’ont pas été flamboyants contre les Partenopei, les Franciliens espèrent bien se rattraper sur la Canebière.

« On connaît très bien l’équipe de l’OM. C’est toujours des matches très serrés et difficiles, surtout là-bas à Marseille. On sait que c’est un match important pour toute la ville, pas que pour les joueurs. Il faudra tout donner, penser comme une équipe du début du match jusqu’à la fin. Faire comme on a fait en deuxième période aujourd’hui (avant-hier), et ça devrait bien se passer. Le public n’est pas sur le terrain. », a déclaré Marquinhos en zone mixte, avant d’évoquer les points forts de la formation entraînée par Rudi Garcia.

Verratti : « c’est plutôt eux qui ont peur de nous »

« La force de cette équipe de Marseille, c’est les joueurs et le coach qui est fort tactiquement. Ils ont une très bonne équipe, donc on devra être au niveau. » Etre au niveau et donc ne pas reproduire un match sans engagement comme ce fut le cas face au Napoli. D’ailleurs, Paris sait qu’il ne devra pas jouer à ce petit jeu. La saison passée, un coup franc salvateur d’Edinson Cavani avait permis aux Rouge-et-Bleu d’arracher in extremis le point du match nul (2-2) alors qu’ils avaient été dominés dans l’engagement.

Mais pas de quoi trembler pour Marco Verratti. « On n’a pas peur parce qu’on a quasiment toujours gagné ces dernières années. Je pense que c’est plutôt eux qui ont peur de nous. C’est un match très particulier. C’est même le match le plus beau de la Ligue 1. On connaît la rivalité qu’il y a entre ces deux équipes et on veut faire un cadeau à nos supporters en gagnant ce match », a indiqué l’Italien. L’Olympique de Marseille est prévenu !