51 buts en Ligue 1 à 20 ans, 2 mois et 3 jours. Voilà un nouveau record dans la besace de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé face à Nîmes samedi au Parc des Princes qui lui a permis de franchir la barre symbolique des 50 réalisations. Pourtant, cela ne semblait pas être le soir de l’attaquant français, qui a loupé plusieurs occasions nettes en première période mais également après la pause. Comme l’a rappelé Marco Verratti en zone mixte, ce n’est pas le genre de choses qui fait douter son coéquipier.

« On est vraiment très content pour lui. On est content car malgré son âge, il est très régulier et c’est la chose la plus difficile quand tu es jeune. Il ne perd jamais la tête, il est toujours là pour essayer de marquer un but. En première période, il a raté deux ou trois occasions de but mais il n’était pas préoccupé et il a marqué deux buts en deuxième mi-temps. Mentalement, il ne fait pas ses 20 ans et c’est pour ça qu’il a marqué 50 buts à son âge », a-t-il réagi. Eric-Maxim Choupo-Moting, qui n’atteindra a priori pas cette marque d’ici la fin de son contrat au PSG, a également félicité son partenaire d’attaque. « C’est extraordinaire, alors respect. C’est toujours un jeune joueur avec beaucoup de talent. C’est déjà un des meilleurs joueurs et il a toujours un grand futur devant lui. Il faut qu’il continue comme ça, je suis très content pour lui. »

Tuchel a noté le déchet face au but

Le talent de Kylian Mbappé n’échappe à personne mais ce qui le conduira au niveau supérieur est une exigence de tous les instants. Il pourra compter sur son entraîneur pour ne pas le lâcher. Au micro de Canal Plus, Thomas Tuchel a rappelé les occasions manquées par le natif de Bondy. « Aujourd’hui, il doit normalement en marquer quatre ou cinq. (...) Il a cette qualité, une qualité extraordinaire, et il joue dans une bonne équipe. Nous sommes capables de créer beaucoup d’occasions. Je le veux et c’est à Kylian, Angel (Di Maria, ndlr) de le faire », a-t-il glissé.

Kylian Mbappé lui-même se met de toute façon une pression sur ses temps de passage. Car il sait qu’un jour peut-être, un nouveau phénomène l’effacera des tablettes. « Je pars du principe qu’un jour, quelqu’un viendra et ferra encore mieux. Donc il faut toujours essayer d’aller le plus haut possible parce qu’un jour ou l’autre, il y a quelqu’un qui va te dépasser », a déclaré la vedette du soir sur Canal Plus. Il faudra donc continuer à marquer, et surtout moins gâcher de munitions face au but.