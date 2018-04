Hier soir, l’Olympique de Marseille recevait Montpellier en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Les Phocéens, au coup d’envoi, étaient devancés par l’OL qui l’avait emporté plus tôt dans la journée cinq buts à zéro contre Metz. Cette rencontre était donc très tendue. Si les Marseillais n’ont pas franchement été inquiétés défensivement, ils ont eu beaucoup de mal à se créer des situations. Et même lorsqu’ils s’en créent, les décisions arbitrales ne sont pas favorables, cela a d’ailleurs été le sujet en conférence de presse.

« On peut dire ce qu’on veut, qu’on est fatigué, qu’on a des blessés, qu’on a joué 50 matches ou plus dans la saison, on est quand même tributaire... On va commencer par là, d’un manque d’efficacité offensive, car on a trop peu cadré. Mais bon celui qui me dit qu’il n’y a pas un penalty flagrant et donc une encore une décision arbitrale contraire ce soir... ça devient compliqué, ça devient lassant surtout, vraiment lassant de dire toujours la même chose sur les trois derniers matches à domicile », a pesté Rudi Garcia en conférence de presse d’après match.

« Je me suis déjà fait suspendre une fois, je ne préfère rien dire »

Ce penalty est une action qui commence sur le côté droit avec Bouna Sarr. Repositionné ailier, l’ancien Messin centrait à ras de terre, Mitroglou contrôlait le cuir et voyait sa jambe d’appui fauchée par Vitorino Hilton, ancien de la maison. L’arbitre ne bronchait pas et, hier, il semblait qu’il fallait un coup de pouce du destin pour prendre l’avantage dans cette rencontre pour les joueurs de Rudi Garcia, parce que dans le jeu, c’était trop peu, à l’image de leurs dernières sorties.

« Je n’ai pas vu les images. Ils sont excellents les arbitres en Ligue 1, il n’y a pas de soucis. Je ne dirai rien, je me suis déjà fait suspendre une fois, je ne préfère rien dire », a pour sa part expliqué le capitaine de l’OM, Dimitri Payet, en zone mixte après avoir été maintes fois relancé sur le sujet. Quoi qu’il en soit, il reste six journées à l’Olympique de Marseille pour retrouver un podium qu’il squatte depuis quelques mois maintenant. Six finales dans le duel que vont se livrer à distance Marseillais et Lyonnais. Duel qui s’annonce passionnant.