Alors que l’AS Saint-Étienne reprend le chemin de l’entraînement ce vendredi, le club stéphanois et son équipementier le Coq Sportif ont présenté les nouvelles tuniques des Verts. « Mêlant innovation technique et responsabilité environnementale, les nouveaux équipements officiels illustrent la volonté commune de l’AS Saint-Etienne et du coq sportif de perpétuer production française et identité stéphanoise », peut-on lire sur le communiqué officiel.

Pour le maillot domicile, on retrouve le vert habituel, qui a fait la légende du club forézien, aujourd’hui coaché par Jean-Louis Gasset. Un nouveau sponsor principal fait son apparition : Aesio, groupe spécialisé dans l’assurance sociale de personnes. Autre innovation au niveau du col. « Le col a été repensé et modernisé par une coupe droite et une fermeture magnétique », informe l’ASSE. La tunique extérieure, elle, est blanche, avec des rappels verts au niveau du col et sur les côtés.

Le maillot third reprend les mêmes codes que la tunique extérieure, mais le noir remplace le blanc. Pourquoi ? La réponse est simple. Il représente « la mine et le charbon. La lampe figure d’ailleurs à l’intérieur du col. Derrière cette lampe de mineur, se croisent une pioche et un marteau, rappelant une nouvelle fois que le Chaudron est construit sur d’anciens puits », expliquent le club stéphanois et son équipementier. Entre modernité et tradition donc.