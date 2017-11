Kylian Mbappé s’est très vite acclimaté au Paris Saint-Germain. Arrivé dans les derniers instants du marché estival, le natif de Bondy semble avoir été très bien accueilli par les cadres du vestiaire, comme le témoignent les vidéos régulièrement publiées par les joueurs parisiens, où on voit l’ancien Monégasques se faire chambrer ou chambrer des partenaires. Mais le plus important reste bien évidemment le fait qu’il soit déjà très performant sur le terrain, formant un trio létal avec Neymar et Edinson Cavani. Le Parisien dévoile en ce samedi de nouveaux détails sur le feuilleton de l’été dernier.

C’est ainsi que le 2 juin, le jour même de la nomination d’Antero Henrique en tant que directeur sportif parisien, la première approche est réalisée. Le Portugais rencontre le père du joueur dans un restaurant à Bondy, lui présentant le projet parisien. Mais à l’époque, Wilfried Mbappé lui communique que son fils souhaite rester à Monaco. Quelques jours plus tard, Henrique rencontre le joueur pour la première fois. Les deux hommes ne font que se croiser au Stade de France, et c’est le 15 juin que l’AS Monaco, après une réunion avec le clan du joueur, va commencer à discuter avec les clubs intéressés.

Nasser Al-Khelaïfi s’est énormément investi

Face au bon nombre de prétendants, le Paris Saint-Germain sait qu’il doit faire forte impression. Nasser Al-Khelaïfi, le président, prend les choses en main et communique par exemple à Mbappé que Dani Alves et Neymar sont sur le point de rejoindre la capitale. Le 7 juillet, Unai Emery rencontre pour la première fois le joueur, chez lui, à Bondy. L’entraîneur basque va jusqu’à lui assurer une place de titulaire. Suffisant ? Pas vraiment, puisque comme l’explique Le Parisien, le PSG n’était que le troisième choix dans la tête de Mbappé, derrière Monaco et le Real Madrid. A son retour à l’entraînement, le 10 juillet, démarre cependant la "procédure de divorce" avec son club.

Le joueur sent que le club de la Principauté le pousse vers la sortie, tout comme son coach, Leonardo Jardim. La rumeur Real Madrid enfle, mais là encore, le président parisien va faire la différence. Très actif, il se déplace au moins trois fois à Monaco pour discuter avec l’entourage du joueur et ses homologues monégasques. Un accord est trouvé avec Monaco le 27 août, mais le Real Madrid et le Barça restent dans le coup, avec un jet privé mobilisé au Bourget pour Mbappé et son entourage. Enfin, après de longues négociations, portant notamment sur le salaire du joueur (1,5 millions d’euros mensuels), Mbappé devient Parisien le 31 août au soir.