Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2012, Laurent Blanc compte toujours faire son retour sur les bancs de touche. Et ces derniers temps, on a bien cru que le Cévenol allait reprendre du service en Ligue 1. Annoncé avec insistance du côté de l’Olympique Lyonnais pour prendre la succession de Bruno Genesio, Blanc a également vu son nom être cité à Marseille. Deux rumeurs qui n’ont pas abouti (l’OL avait d’ailleurs démenti l’information). Et qui ont bien fait rire l’ex-entraîneur du PSG. Interrogé par L’Équipe alors qu’il disputait un tournoi de golf, Laurent Blanc a regretté la profusion de ces deux rumeurs.

« Sans aucun fondement, c’est ça qui est terrible. J’aurais pu démentir tout ça, mais je n’ai pas de compte Twitter, Facebook ou quoi que ce soit. Je regarde aussi. Ça me fait souvent bien rigoler parce qu’on a dit certaines choses qui ne sont pas vraies. L’Olympique Lyonnais ne m’a jamais contacté donc ce n’est pas illogique que je ne sois pas à Lyon. Marseille, ce n’est pas illogique non plus parce qu’il ne m’ont pas contacté. J’aimerais qu’on dise la vérité plutôt que de spéculer sur “il est trop exigeant, il demande trop”. »

S’il n’ira pas à Lyon (qui a engagé Sylvinho) ou à Marseille (qui a nommé André Villas-Boas), Blanc ne désespère pas pour autant de retrouver un club. Mais ce ne sera sans doute pas en France. « Malgré cela, on va, j’espère aussi, retrouver un banc. Si je dois retrouver un banc, il y a plus de chances que ce soit à l’étranger qu’en France », a-t-il indiqué, avant de lâcher un petit indice sur ses destinations favorites. « Là où il y a du soleil. Je parle espagnol ou italien, c’est encore mieux. » À bon entendeur...