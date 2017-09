Et de cinq ! Pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-Germain d’aligner un cinquième succès consécutif lors des cinq premières journées de championnat. Un départ canon largement dû à l’efficacité d’une attaque francilienne tout feu tout flamme. Certes, Paris a payé très cher pour s’offrir le trio Mbappé-Cavani-Neymar (466 M€ en tout si l’on compte l’option d’achat et le bonus de Mbappé), mais quel résultat ! Avec dix-neuf buts marqués, le club de la capitale est, en attendant le match de Monaco, le meilleur artilleur du championnat. Des temps de passage supérieurs à ceux du club (12) et de l’AS Monaco (13) l’année dernière à la même époque.

Et sur ces 19 réalisations inscrites, 12 l’ont été par l’un des trois cracks parisien. Un beau rendement qui vient confirmer des statistiques ahurissantes dès le début de saison. A commencer par celle d’Edinson Cavani. Meilleur buteur du PSG la saison passée en L1 (35 réalisations en 36 matches), l’Uruguayen continue de battre le fer, et ce, alors qu’il doit désormais partager la part du gâteau avec Neymar et Mbappé. Auteur de 7 buts en 5 rencontres depuis le début de la saison, El Matador a rejoint Sylvain Wiltord au rang des joueurs ayant marqué à chaque fois lors de leurs cinq premiers matches de championnat. Une marque qui datait tout de même de la saison 1998/1999. Et ce n’est pas tout. L’Equipe indique que l’ancien Parlermitain, auteur de son 17e doublé sous le maillot du PSG, a signé face à Metz ses 23e et 24e buts de l’année 2017. Seul Lionel Messi a fait mieux (27)

Une pluie de buts

5 - Edinson Cavani est le 1er joueur à marquer lors des 5 premières journées de L1 depuis Sylvain Wiltord avec Bordeaux en 1998/99. Rare. pic.twitter.com/KvFk3DQeui — OptaJean (@OptaJean) 8 septembre 2017

De son côté, Neymar n’est pas en reste. Nouveau leader de l’attaque parisienne, le Brésilien est très recherché par ses coéquipiers. recruté à prix d’or pour faire des différences, l’international auriverde se montre très productif. Meilleur passeur provisoire du championnat (4 offrandes), le numéro 10 du PSG a inscrit autant de but. Une statistique qui fait de lui le joueur rouge-et-bleu le plus impliqué sur les réalisations de son équipe en L1. Et ce n’est pas tout. Buteur et passeur lors de trois de ses quatre premiers matches de championnat, Neymar a fait mieux que ses 47 derniers matches de Liga !

Enfin, son compteur ne s’est pas encore affolé, mais Kylian Mbappé a dépoussiéré quelques-unes de ses marques. Buteur sur son premier tir cadré avec Paris et passeur, l’ex-Monégasque n’avait plus connu pareil scénario depuis le 3 décembre 2016. Pas de quoi s’enflammer pour le natif de Bondy quand on lui demande si le PSG est devenu galactique. « Galactique je ne sais pas, mais une très bonne équipe. Ce n’est que le début de la saison, on ne va pas s’enflammer ». Idem pour Thomas Meunier. « Ouais c’est vraiment ça. Sur le papier on a de très beaux noms, c’est ronflant, mais il faut prouver ça avec des chiffres sur le terrain ». Et pour le moment, la MCN répond bien présent !