Ce jeudi, la Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé être largement favorable à l’arrivée du VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) dès la saison prochaine en Ligue 1. Cette année, la goal line technology est déjà arrivé sur les pelouses professionnelles de l’hexagone mais il faut dire que quelques couacs sont quand même à noter et ce fut encore le cas ce samedi soir lors de la rencontre entre l’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) et l’Amiens Sporting Club.

« Hier soir, j’ai validé la décision du délégué et de l’arbitre de ne plus utiliser la goal-line technology. Nous avons décidé de convoquer Goal Control demain (lundi, ndlr) pour les entendre dans la semaine. Ça fait trois incidents depuis le début de la saison, sur 170 matchs, ce qui fait moins de 1% (1,8% en fait, ndlr). Mais c’est trop. Même si ce n’est que trois incidents, c’est trop. La technologie doit être absolument infaillible », a indiqué le directeur général de la Ligue de football professionnelle Didier Quillot à RMC.

Pourtant, L’Equipe, dimanche matin, a révélé des anciens cas où la goal line technology n’avait pas fonctionné. Sept cas sont en effet recensés par le journal et on en distingue de nombreux qui auraient pu donner des points à une des deux équipes. Comme notamment le OM-OL du 18 septembre 2016, quand Pelé sauve le ballon qui était semble-t-il rentré tandis que la montre de l’arbitre de la rencontre, M. Gautier, n’avait pas sonné. L’ennui, c’est que l’aide à l’arbitrage peut occasionner des retards conséquents. Pour le VAR ça devrait être un peu plus lent mais hier, huit minutes très confuses ont perturbé la rencontre entre Troyes et Amiens.