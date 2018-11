Petit retour en arrière. Nous sommes en 2013, l’AS Monaco vient de remonter en Ligue 1 et a été rachetée par le milliardaire russe Dimitri Rybolovlev. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu pour le retour dans l’élite. En effet, les clubs de Ligue 1 commencent une fronde puisqu’ils considèrent que les avantages fiscaux de l’AS Monaco faussent la compétition. Ils s’en remettent donc à la Ligue et à son président de l’époque, Frédéric Thiriez, avocat de son état, pour trouver un compromis et surtout que le calme reprenne.

Sauf que les Football Leaks s’attaquent encore à l’AS Monaco ce mercredi. Visiblement, le club de la principauté aurait engagé le cabinet Lyon-Caen/Thiriez pour résoudre un dossier en cours de cassation. Comme son nom l’indique, ce cabinet est détenu par deux avocats dont l’un des deux est l’ancien président de la Ligue de Football professionnel. « J’ai été extrêmement surpris de lire sous votre plume que le cabinet auquel j’appartiens aurait accepté de représenter l’ASM et en aurait perçu des honoraires. Vérification faite, c’est malheureusement exact », a déclaré l’ex-dirigeant du foot pro en France.

Thiriez se défend

De là à penser qu’il y a anguille sous roche, il n’y a qu’un pas. Toutefois, Thiriez rétorque à Médiapart qu’il n’était pas au courant de ce dossier. « J’ignorais jusqu’à ce jour l’existence de ce dossier, qui ne concerne pas le département dont je suis responsable au cabinet (le droit public) et puis vous assurer que, si mon associé m’en avait parlé, comme il aurait dû le faire, je n’aurais évidemment pas accepté que notre cabinet s’occupe de cette affaire », a-t-il ainsi justifié.

Deux virements, effectués en novembre 2013 et février 2014, d’un ordre total de 9000 euros auraient été adressés par l’ASM au cabinet d’avocats dont Thiriez est un des deux associés. Mais tout ne s’arrête pas là. Toujours d’après les informations de Mediapart, Frédéric Thiriez aurait offert un argumentaire à Vadim Vasilyev afin de convaincre les derniers frondeurs que cet accord, qui était de 50 M€ sur deux ans, tenait bien la route.

Une nouvelle fois, l’ancien patron de la LFP s’en explique : « il est possible, mais je ne m’en souviens pas, que j’aie adressé cet argumentaire à Willy de Bruyn, mais je ne vois pas en quoi une telle communication serait critiquable, dans la mesure où, forts du vote du conseil d’administration, nous avions signé la transaction, qui engageait la LFP et l’ASM ». Une chose est sûre, la position de l’ASM commence à se compliquer et on imagine assez bien que les décideurs attendent la fin des Football Leaks saison 2, qui devrait arriver la semaine prochaine.