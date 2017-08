La 4e journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi soir avec 5 rencontres et notamment l’OGC Nice qui se déplaçait sur le terrain d’Amiens. Éliminés de la Ligue des Champions par Naples en milieu de semaine et auteurs d’un début de championnat très timide, les Aiglons ont confirmé leurs difficultés du moment avec une défaite logique 3-0. Les promus entamaient le match tambour battant avec un premier but signé Kakuta d’un joli coup-franc (15e). Juste avant la demi-heure de jeu, c’est Konate de la tête qui doublait la mise. Malgré une remise en ordre en seconde période, les Niçois ne sont jamais revenus au score, pire encore puisqu’ils ont encaissé un troisième but, oeuvre de Konate (88e). Ils s’inclinent déjà pour la 3e fois en Ligue 1, et enchaînent une deuxième défaite face à un promu.

Bordeaux aussi a connu un début de saison délicat entre une élimination au 3e tour préliminaire de Ligue Europa mais retrouve des couleurs depuis deux semaines. Opposés à Troyes au Matmut Atlantique, les Girondins ont réussi à confirmer leur redressement en battant leurs adversaires 2-1. Kamano mettait les siens sur de bons rails (10e) avant que Sankharé en début de seconde période ne double la mise (47e). La réduction du score de Darbion ne suffisait pas (52e). Certes, les Girondins ont eu des occasions pour terminer le travail mais ils en ont concédé également. Finalement, les trois points de la victoire sont assurés.

Toulouse domine Rennes au terme d’un match fou

On remonte la Garonne pour se retrouver à Toulouse. L’équipe de la Ville Rose accueillait Rennes au Stadium pour une rencontre complètement folle. Les Bretons ouvraient le score grâce à Mubele (7e) mais Durmaz égalisait sur penalty (35e). En seconde période, Diop (58e) donnait l’avantage aux Toulousains avant que Sarr ne remette les deux équipés à égalité dans la foulée (66e). Bourigeaud concédait un penalty que transformait de nouveau Durmaz alors qu’Amalfitano laissait ses partenaires à dix pour contestations (71e). En infériorité numérique, Rennes avait beau poussé en fin de match, le club de Gourcuff devait de nouveau s’incliner avec ce score de 3-2.

En bas de tableau, Caen est venu à bout de Metz 1-0 dans une rencontre assez équilibrée. C’est Ronny Rodelin qui est l’auteur de l’unique but de la rencontre (50e), concrétisant alors la légère domination des Normands. Avec ce succès, les Malherbistes remontent à la 7e place du classement. De son côté, Dijon aussi se donne de l’air après sa victoire 2-1 à domicile face à Montpellier. Benjamin Jeannot est le grand artisan de ce succès avec un doublé à la clé (45e+1, 62e). L’égalisation de Sio sur un excellent travail de Roussillon n’aura pas suffi. Le DFCO se classe maintenant 14e.

Les résultats du soir :

Toulouse 3 - 2 Rennes : Durmaz (sp 35e, sp 71e), Diop (58e) ; Mubele (7e), Sarr (66e).

Caen 1 - 0 Metz : Rodelin (50e).

Bordeaux 2 - 1 Troyes : Kamano (10e), Sankharé (47e) ; Darbion (52e)

Amiens 3 - 0 Nice : Kakuta (15e), Konaté (28e, 88e).

Dijon 2 - 1 Montpellier : Jeannot (45e+1, 62e) ; Sio (49e).