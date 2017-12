L’Olympique Lyonnais se déplaçait à Amiens pour la première rencontre de ce dimanche en Ligue 1. Les joueurs de Bruno Genesio devaient absolument l’emporter s’ils ne voulaient pas voir Monaco prendre le large au classement. Côté amiénois, les hommes de Christophe Pelissier pouvaient grimper à la septième place en cas de succès cet après-midi. Pour l’occasion, l’OL alignait son traditionnel 4-2-3-1 avec le retour de Jérémy Morel en charnière centrale. Amiens s’appuyait également sur un 4-2-3-1 avec Konaté en pointe. Les promus effectuaient une excellente entame. Sur une transversale d’El Hajjam, Monconduit décalé côté gauche centrait fort devant le but, Marcelo passait en travers, Konaté et Morel ne parvenait pas à reprendre le ballon, Gakpé seul au second poteau poussait le ballon au fond des filets (1-0, 8e).

Galvanisé par cette ouverture du score, Amiens poussait. Côté gauche, Zungu distillait un excellent centre devant le but mais Manzala ne parvenait pas à couper la trajectoire (16e). Les pensionnaires de la Licorne rataient une nouvelle fois le coche, sur un nouveau centre de Manzala, Marçal négociait mal le ballon, Gakpé en profitait pour se trouver en bonne position mais butait sur Lopes bien sorti sur ce coup (21e). Les joueurs picards développaient du beau jeu et contrecarraient les plans lyonnais. Kakuta décalait Avelar dont l’excellent centre freiné par le vent ne pouvait être repris par Konaté (34e). L’OL éprouvait les pires difficultés dans le premier acte à s’approcher des buts amiénois.

Aouar réveille l’OL

Au retour des vestiaires, l’OL mettait la pression sur les buts gardés par Gurtner. Sur un mauvais contrôle d’un défenseur amiénois, Marçal transmettait à Depay dont la frappe écrasée n’inquiétait pas le portier picard (55e). Sur un nuage, Amiens réussissait quasiment tout ce qu’il entreprenait. El Hajjam décochait une superbe frappe lointaine qui obligeait Lopes à s’interposer (63e). Les hommes de Bruno Genesio jetaient toutes leurs forces dans la bataille. Sur la gauche, Marçal distillait un excellent centre. Gurtner devait s’interposer devant les attaquants lyonnais, Aouar qui avait bien suivi voyait sa frappe s’envoler dans les travées du stade de la Licorne (68e).

L’OL parvenait à égaliser en fin de match sur un excellent travail d’Aouar qui décalait Ndombélé côté gauche. Le centre de l’ancien amiénois trouvait Aouar qui concluait l’action de près (1-1, 79e). Alors qu’on se dirigeait vers un résultat nul, Lucas Tousart commettait l’irréparable sur un corner, Avelar était ceinturé par le milieu lyonnais. L’arbitre indiquait le point de penalty. Kakuta voyait sa tentative heurter le poteau (89e) ! La fin de match devenait haletante et Kakuta tentait de se racheter de son penalty manqué. L’ancien joueur de Chelsea tentait la frappe après un exploit personnel, mais Lopes s’interposait (90+1). Lyon tirait enfin son épingle du jeu sur un centre de Mariano Diaz, Houssem Aouar surgissait et trompait du plat du pied Gurdner (1-2, 90+4). Grâce à ce succès dans les ultimes secondes, l’Olympique Lyonnais passait devant Monaco à la différence de buts.

