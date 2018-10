Après le départ de Miguel Cardoso en début de semaine, le FC Nantes officialisait l’arrivée de Vahid Halilhodžić comme nouvel entraîneur de la formation nantaise. Ancien joueur des Canaris (1981-1986), « coach Vahid » faisait donc son retour en Ligue 1. Et le FC Nantes (19e) devait absolument se relancer ce dimanche face à des Girondins de Bordeaux (10e) qui étaient imbattables en Ligue 1 depuis 4 matchs (2 victoires, 2 nuls). Cependant, les Bordelais restaient sur une défaite dans la semaine contre Copenhague (1-2), en Ligue Europa. Pour sa première, Halilhodžić titularisait Sala à la pointe de l’attaque, avec Waris et Boschilia sur les côtés et Rongier en soutien. De leur côté, Ricardo et Éric Bedouet alignaient une attaque Karamoh-Cornelius-Kamano, soutenue par Younousse Sankharé, auteur de 3 passes décisives depuis le début de la saison. A noter la première sous le maillot bordelais pour Vukašin Jovanović.

Dès le début de match, les Bordelais investissaient le camp nantais. En moins de 5 minutes, les Girondins prenaient la tête grâce à un but stratosphérique de Karamoh, auteur d’une frappe enroulée à l’extérieur de la surface (4e). Deux minutes après, Miazga manquait son contrôle sur une relance de Tatarusanu et Kamano finissait sans trembler, permettant aux Girondins de mener 2-0 (6e). Sur une mauvaise relance de Jovanović, Sala passait à deux doigts de tromper Costil grâce à une tête puissante, alors que ce dernier n’avait pas bougé, mais sa tentative frôlait le montant (10e). Après une bonne combinaison avec Karamoh, Kamano tentait sa chance, mais sa frappe s’envolait au dessus du but nantais (16e). Nantes répondait par une frappe puissante de Boschilia, en dehors de la surface, repoussée par Costil des deux poings (20e). Très peu en vue, Majeed Waris faisait les frais du début de match de son équipe et de la colère d’Halilhodžić, et était remplacé par Limbombe (29e). Bordeaux continuait son cavalier seul avec une percée de Kamano qui centrait pour Cornelius, mais Tatarusanu sauvait les siens devant le Danois (32e). Quelques minutes plus tard, le Guinéen obtenait un penalty en mystifiant Miazga, coupable d’une faute évitable. Kamano transformait sans pression (42e). A la pause, le FC Nantes avait totalement la tête sous l’eau (3-0).

Kamano-Karamoh, duo vainqueur

Au retour des vestiaires, les Bordelais continuaient d’attaquer face à des Nantais en grande difficulté, à l’image de leur défenseur central, Miazga, auteur d’une première période plus que médiocre. Après une belle percée de Karamoh, Kamano frappait, mais le gardien captait sans soucis (51e). Dans la foulée, Sankharé tentait sa chance, mais sa frappe passait de peu à côté (54e), avant que Boschilia ne bute sur Benoît Costil (56e). Menés 3-0, les Canaris laissaient énormément d’espaces défensivement, ce qui permettaient aux Bordelais d’attaquer et aux fusées girondines de prendre de vitesse les latéraux nantais. Auteur d’une bien pâle copie, Emiliano Sala cédait sa place à Coulibaly quand Yann Karamoh, touché à la cuisse, était remplacé par Samuel Kalu (66e). Immédiatement dans son match, le nouvel entrant bordelais tentait sa chance, mais sa frappe passait au-dessus (67e).

Jimmy Briand faisait ensuite son entrée, remplaçant Andreas Cornelius, auteur d’un très bon match cet après-midi (72e). Pour l’un de ses premiers ballons, l’ancien Guingampais armait une jolie frappe du plat du pied droit, mais Tatarusanu repoussait en corner (75e). Sur son banc, Vahid Halilhodžić ne cessait de gesticuler, demandant à ses joueurs d’attaquer, sans être entendu par ses hommes, relativement inoffensifs, à l’image d’une tête de Diego Carlos qui passait largement à côté (82e). En fin de match, Miazga devançait au dernier moment Jimmy Briand, à deux doigts d’inscrire un quatrième but (84e). Le double buteur girondin, Kamano, laissait finalement sa place à Youssouf à quelques minutes de la fin (89e). Les Bordelais s’imposent finalement 3-0 face à de bien pâles canaris. Nantes enchaîne un cinquième match sans victoire et reste 19ème. De son côté, le club girondin remonte à la 6ème place du classement. Auteur d’un doublé, François Kamano occupe actuellement la tête du classement des buteurs, à égalité avec Bamba (LOSC) et Neymar (PSG), auteurs tous trois de 7 buts.