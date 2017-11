Duel de convalescents ce soir au Matmut Atlantique. Bordeaux n’a plus gagné en Ligue 1 depuis sept rencontres. En face, Saint-Etienne n’est pas au mieux non plus avec trois défaites et deux nuls lors des cinq derniers matches. Julien Sablé, qui dirigeait son troisième match ce soir, alignait un 4-2-3-1 avec le retour de Dabo et Diony. Gourvennec lui bousculait un peu ses plans avec les entrées de Vada et Cafu dans le onze. Le Brésilien était associé à Mendy et Malcom devant. Dans cette configuration, ce sont les Girondins qui prenaient le meilleur départ. Ils ne tardaient pas d’ailleurs à ouvrir le score.

À la réception d’un ballon aérien, Vada prenait le meilleur sur Théophile-Catherine. Mendy récupérait le cuir puis se débarrassait de Pogba d’un grand pont avant d’envoyer une mine au fond des filets (1-0, 5e). Les Verts ne pouvaient pas plus mal démarrer. Certes, le coup-franc angle fermé d’Hernani terminait sur le poteau, mais c’est bien Bordeaux qui dominait incontestablement cette première période. Les occasions franches étaient rares, mais Malcom faisait parler son talent. Il envoyait à son tour une splendide frappe du gauche de 25 mètres qui trompait Ruffier (2-0, 31e).

Saint-Etienne est au plus mal

Dépassé dans tous les domaines, les Verts frôlaient la correctionnelle avec Théophile-Catherine qui accrochait Cafu dans la surface sans que l’arbitre ne siffle penalty (40e). Juste avant la pause, Pajot tentait d’insuffler un vent de rébellion, mais sa tête trouvait les bras de Costil (44e). Bordeaux repartait avec un break d’avance à la mi-temps. Sablé devait en profiter pour modifier son équipe dans les grandes lignes. Hélas pour les Stéphanois, ils n’y arrivaient pas ce soir. Pogba se blessait rapidement (53e) et cédait sa place à Pierre-Gabriel, Diony n’était pas récompensé de ses efforts (55e) et Mendy s’offrait un doublé en devançant Perrin de la tête (3-0, 57e).

Il fallait maintenant limiter la casse pour les Verts. Seulement, déjà largués dans les duels, ils commettaient en plus des erreurs idiotes. Diousse contrôlait mal un ballon de Ruffier devant sa surface et Mendy, seul face au portier, enlevait trop son tir (60e). La rentrée de Soderlund à la place de Dabo offrait tout de même un vent de fraîcheur et surtout une modification tactique. Sa tête battait Costil, mais pas Sabaly qui repoussait sur sa ligne (70e). Le gardien bordelais s’envolait aussi sur deux lourdes frappes de Bamba (68e) et Janko (73e). Ça n’a pas suffi et les Girondins s’imposent 3-0 en mettant fin à leur mauvaise série. Ils prennent provisoirement la 9e place, juste devant leur adversaire du soir qui s’enfonce dans la crise.

