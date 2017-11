C’était jour de derby en Bretagne. Rennes recevait Nantes au Roazhon Park alors que le SRFC n’était pas au mieux. Après le limogeage de Christian Gourcuff au début du mois, Sabri Lamouchi dirigeait seulement son second match et la prestation entrevue à Strasbourg n’augurait rien de bon. L’ancien milieu de terrain international réalisait d’ailleurs des choix forts dans sa composition puisque Gnagnon et Mubele démarraient sur le banc. Khazri était lui aligné, tout comme Zeffane et Gourcuff. Ranieri et Nantes s’avançaient eux en confiance malgré une lourde défaite concédée au Parc il y a une semaine.

Qui dit derby, dit tension de bout en bout. Dès les premières secondes de la rencontre une première altercation avait lieux entre Traoré et Nakoulma. Le latéral rennais écopait d’ailleurs d’un avertissement pour un tacle à retardement deux minutes plus tard (3e). La première période n’était pas vraiment passionnante. Les deux formations avaient du mal à s’approcher de la surface adverse et on assistait avant tout à des tentatives lointaines entre Bourigeaud (10e) et Thomasson (16e). Il y a avait aussi cette tête lobée de Sala qui effleurait le poteau (20e).

Khazri porte le Stade Rennais

Il fallait attendre la fin de première période pour enfin voir un peu d’intensité et du spectacle. En bonne position, Sala se trouait sur cette volée (37e). Dubois sauvait lui un tir de Khazri qui semblait prendre le chemin du but (41e) et Tatarusanu réalisait une magnifique double parade face à Bourigeaud puis Zeffane (42e). Nantes soufflait à la pause. Mais Rennes repartait de plus belle en début de seconde période et Khazri récompensait la domination des siens. Il héritait d’un ballon cafouillé entre Gourcuff et Diego Carlos pour tromper le portier roumain d’une frappe à ras de terre. Il semblait pourtant hors jeu au départ de l’action, tout dépendait de qui lui avait transmis le ballon...

Menés au score, pas dans un grand jour et dominés dans le jeu, la rencontre tournait au vinage pour les Canaris. Pallois écopait de deux avertissements en trois minutes (54e, 57e) et laissait ses partenaires à dix contre onze. C’est peut-être dans l’adversité que Nantes avait besoin de se retrouver. D’un coup les hommes de Ranieri se portaient à l’attaque et égalisaient grâce à un penalty de Sala (1-1, 73e). Les Rouge et Noir sortaient vite de leur attentisme pour montrer du caractère. Ils prenaient l’assaut de la cage nantaise. La frappe de Zeffane fuyait le cadre mais pas celle de Khazri. Le Tunisien profitait du travail d’André pour finir dans les six mètres (2-1, 88e). Son doublé permet au Stade Rennais de remporter un derby indécis jusqu’au bout. Rennes revient à la 8e place, Nantes est provisoirement 5e.

