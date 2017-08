Pour ce troisième match de championnat, Leonardo Jardim frappait fort en écartant Kylian Mbappé. Le technicien portugais s’appuyait donc sur le onze largement victorieux à Dijon dimanche dernier. Côté messin, Philippe Hinchsberger optait pour un 4-2-3-1 avec la titularisation surprise d’Ablie Jallow. Dès les premières minutes du match, l’AS Monaco tentait de prendre le contrôle des opérations en monopolisant le ballon. Décalé par Sidibé, Rony Lopes tentait une frappe qui n’inquiétait pas Didillon (9e). Le FC Metz réagissait timidement avec un centre de Rivierez que reprenait de la tête Nolan Roux. Sa tentative passait au-dessus des buts gardés par Subasic (13e). Si l’ASM maîtrisait les débats, le champion de France peinait à se montrer véritablement dangereux dans les vingt premières minutes.

Conscients que Monaco ne parvenait pas à accélérer dans le jeu, les joueurs messins se montraient plus entreprenants vers la demi-heure de jeu sans pour autant se procurer d’occasions franches. L’ASM se reprenait sur une ouverture de Moutinho, Falcao parvenait à saisir le ballon et se débarrassait de son vis-à-vis avant de décocher une belle frappe bien captée par Didillon (31e). Le champion de France manquait de se faire surprendre sur un débordement effectué par Jallow, l’ailier de poche messin parvenait à centrer pour Nolan Roux devancé de justesse par Jemerson (36e). Les hommes de Leonardo auraient pu ouvrir le score sur une superbe inspiration de Rony Lopes. L’ancien lillois sur la droite repiquait dans l’axe avant de décocher une frappe enroulée qui flirtait avec le montant gauche de Didillon (43e). Les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score de parité (0-0).

Insaisissable Falcao

Au retour des vestiaires, Leonardo Jardim effectuait un premier changement avec l’entrée de Guido Carrillo à la place de Lopes. Un choix qui n’apportait pas la plus-value escomptée dans les premières minutes du second acte. Après un premier quart d’heure insipide, l’AS Monaco se montrait enfin dangereuse. Sur un coup-franc frappé par Moutinho, Carrillo voyait sa tête heurter le montant de Didillon (59e). Sur une contre attaque, Renaud Cohade trouvait Nolan Roux dans la surface qui écrasait trop sa frappe pour inquiéter Subasic (68e). Le champion de France réagissait dans la foulée, avec un centre de Ghezzal sur la droite pour Lemar dont la tentative était magistralement détournée en corner par Didillon (70e).

Sur le corner, Lemar trouvait Glik dont la reprise de la tête était repoussée par l’excellent portier messin (71e). Ce dernier repoussait l’échéance sans le savoir. Servi par Sidibé, Ghezzal distillait une magnifique offrande à Radamel Falcao qui résistait à la sortie de Didillon et poussait le ballon dans les buts messins pour l’ouverture du score (0-1, 77e). L’attaquant colombien infernal de réussite devant le but inscrivait son cinquième but de la saison. Galvanisée par le but de Falcao, l’ASM déroulait tranquillement son jeu. Avec trois victoires en autant de matchs, le champion de France caracole en tête de la Ligue 1.

