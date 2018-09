Un match nul contre le Toulouse FC (1-1) samedi dernier en Ligue 1, une défaite face à l’Atlético de Madrid (1-2) mardi soir lors de la 1ère journée de Ligue des Champions. Le bilan de la semaine de l’AS Monaco était très mauvais, et le club du Rocher devait absolument se reprendre ce vendredi soir face au Nîmes Olympique en ouverture de la 6e journée du championnat de France. D’autant plus que la formation de Leonardo Jardim n’a pas gagné le moindre match depuis le 11 août dernier et un succès contre Nantes (1-3) en ouverture de la Ligue 1. Pour cette partie, le technicien portugais organisait donc un 4-2-3-1 avec plusieurs retours. Falcao, absent contre le Téfécé, prenait notamment place à la pointe de l’attaque avec les jeunes Mboula, Traoré et Diop derrière lui. Côté nîmois, Bernard Blaquart alignait son 4-4-2 avec comme seul changement Paquiez à la place de Miguel au poste de latéral gauche.

Rapidement mis sous pression par les Nîmois, les Monégasques reculaient et les visiteurs en profitaient pour se procurer la première occasion. Sur un corner côté gauche, Briançon sautait plus haut que tout le monde mais sa tête déviée passait au-dessus (8e). Bobichon essayait ensuite de tromper la vigilance de Benaglio de loin avec une frappe puissante, en vain (10e). Les vice-champions de France réagissaient derrière par l’intermédiaire de Mboula dont le tir du gauche passait au-dessus alors que Bernardoni semblait battu (12e). Finalement, le Nîmes Olympique ouvrait la marque. Sur un coup franc depuis la droite de Bobichon, Briançon venait fusiller Benaglio d’un coup de tête plein axe (19e, 0-1). Un avantage de courte durée... Car juste derrière, Falcao fixait la défense nîmoise avant de décocher une frappe, légèrement déviée, qui finissait au fond des filets (27e, 1-1). Boostés par cette égalisation, les joueurs du Rocher poussaient pour passer devant au score mais c’était sans compter sur un excellent Bernardoni, auteur de deux parades devant Falcao (39e) et Tielemans (45e). Les deux équipes se neutralisaient donc à la pause.

Grande première pour Golovin !

Au retour des vestiaires, les joueurs de Leonardo Jardim revenaient rapidement aux avant-postes pour tenter de marquer ce deuxième but. Après une frappe de Diop repoussée par Bernardoni, Mboula ne trouvait pas le cadre sur un centre de Raggi (49e). Quelques instants plus tard, Falcao croyait inscrire un doublé mais sa reprise de volée de l’intérieur du pied, sur un coup franc de Tielemans, terminait sur la barre transversale (53e) ! « El Tigre » insistait même avec un enchaînement contrôle poitrine-volée mais c’était au-dessus cette fois-ci (57e). Sans solution, Leonardo Jardim lançait Grandsir à la place de Mboula (61e), alors que Diallo remplaçait Thioub de l’autre côté (62e). Dans le dur, les Crocodiles ne se laissaient pas abattre et Benaglio sauvait l’ASM sur un nouveau coup de tête de Briançon (63e), avant que la tentative de Bozok ne passe au-dessus (67e).

À une vingtaine de minutes de la fin, le technicien portugais faisait entrer sa recrue Golovin (72e, à la place de Diop), qui effectuait donc ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Mais sur la pelouse, les occasions se faisaient de plus en plus rares malgré d’autres changements des deux côtés. Dans les rangs monégasques, Sylla sollicitait d’ailleurs Grandsir pour une combinaison mais le premier manquait sa tentative derrière (81e). Sur sa première percée, Golovin armait, lui, une belle frappe que Lybohy contrait (85e). M. Delerue accordait ensuite cinq minutes de temps additionnel mais aucune des deux équipes ne faisait la différence dans les derniers instants pour glaner les trois points. L’ASM enchaîne donc un sixième match sans succès toutes compétitions confondues. Le Nîmes Olympique prend son deuxième point en deux journées après le nul à Bordeaux (3-3).

