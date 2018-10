Après le match nul de l’AS Saint-Etienne à Nîmes (1-1) et le succès lyonnais à Angers (2-1), le Ligue 1 continuait avec le traditionnel multiplex du samedi soir. Cinq matchs étaient au programme, avec notamment un Monaco-Dijon pour la première de Thierry Henry à Louis II. Opposés à des Bourguignons eux aussi malades (aucune victoire depuis le 25 août dernier pour Dijon ; depuis le 11 août pour Monaco), les Monégasques voulaient se rassurer et remporter, enfin, une deuxième victoire cette saison. Malgré un début de match assez difficile, où les Dijonnais avaient plusieurs bons coups à jouer, les Monégasques ouvraient le score après un excellent travail de Barreca, côté gauche, qui centrait pour l’autre latéral, Henrichs, auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-0, 30e). Avec cette réalisation de l’Allemand, Dijon encaissait son 13e but en première mi-temps cette saison, plus que toutes autres équipes en Ligue 1. Dans la foulée, Alphonse, bien trouvé par Balmont, égalisait en glissant le ballon entre les jambes de Benaglio (1-1, 34e). A la pause, les deux équipes étaient dos à dos.

Au retour des vestiaires, Sofiane Diop s’échappait mais manquait de lucidité pour ajuster Runarsson (47e). Cependant, sous la pluie monégasque, c’était bien Dijon qui prenait l’avantage après un bon travail de Rosier, passeur décisif pour Abeid dont la frappe contrée par Jemerson trompait Benaglio (1-2, 56e). La défense monégasque était en grande difficulté face aux attaques dijonnaises, et notamment Naïm Sliti, très en vue côté bourguignon. Offensivement, Monaco s’en remettait à Moussa Sylla, buteur en Ligue des Champions cette semaine, mais la pépite monégasque butait une nouvelle fois sur Runarsson (59e). Auteur d’un excellent match, le vétéran Florent Balmont cédait sa place à Marié (64e). Seulement, à dix minutes du terme, Glik reprenait de la tête un coup-franc d’Adama Traoré pour égaliser et relancer la fin de match (2-2, 78e). Dans les dernières secondes, Benaglio sauvait les siens devant Sliti (89e). Finalement, les deux équipes se quittaient sur un nul 2-2 et ne renouaient toujours pas avec la victoire. Monaco reste 19e de Ligue 1, tandis que Dijon est 15e.

Service minimum pour Lille, Montpellier en balade à Toulouse

Souverains à la maison, les Dogues recevaient le Stade Malherbe de Caen au stade Pierre-Mauroy. Second du championnat derrière le PSG, le LOSC voulait assurer sa deuxième place en disposant de Caen, douzième du championnat. Après une première période difficile face à de valeureux caennais, les Dogues faisaient la différence à l’heure de jeu. Parfaitement lancé par Nicolas Pépé, Rafael Leao s’offrait son premier but sous ses nouvelles couleurs d’une belle frappe croisée (1-0, 55e). Dix minutes plus tard, Bamba frappait mais trouvait la transversale de Samba (67e), avant que Pépé ne trouve le poteau caennais (74e). Le LOSC s’imposait finalement (1-0) et enchaînait une quatrième victoire d’affilée avant d’aller défier le PSG au Parc des Princes vendredi prochain. De son côté, Caen était 13e, avec un point d’avance sur le barragiste. Autre équipe réalisant un fantastique début de saison, Montpellier avait l’occasion de repasser devant Lyon en cas de victoire. Face à Toulouse, les hommes de la Paillade prenaient rapidement les devants grâce à une superbe enroulée de Gaëtan Laborde, son quatrième but cette saison (0-1, 21e). Dans la foulée, Andy Delort se retrouvait seul dans le dos de la défense toulousaine pour breaker rapidement après l’ouverture du score d’une belle frappe du droit (0-2, 25e). Archi dominateurs, les Montpellierains s’offraient même un troisième but grâce à un superbe coup-franc de Sambia (0-3, 90e+1). Les Héraultais s’imposaient 3-0 et remontaient sur le podium (3e), tandis que Toulouse restait 9e.

Sur les autres pelouses, Amiens recevait Nantes. Malgré un bon début de match des locaux, Nantes ouvrait le score par l’intermédiaire de Gabriel Boschilia (0-1, 16e). Les Amiénois continuaient de mettre la pression dans le camp nantais, sans réussite. En deuxième période, Christophe Pelissier perdait son attaquant, Moussa Konaté, sorti sur civière (64e). Et comme un malheur n’arrive jamais seul, Amiens craquait et encaissait un second but, marqué par Emiliano Sala (0-2, 70e). Seulement, à 10 minutes du terme, Bodmer reprenait victorieusement un coup-franc pour relancer la fin de match (1-2, 82e). Malgré cette réduction du score et une bonne fin de match amiénoise, Nantes s’imposait 2-1. Grâce à ce succès, le deuxième d’affilée, les Canaris remontaient à la 12e place, tandis qu’Amiens devenait barragiste (18e). Enfin, Guingamp, lanterne rouge du championnat, défiait Strasbourg au stade du Roudourou. Parfaitement lancés par un but rapide de Benezet, les Bretons perdaient sur la même action Kerbrat, blessé (1-0, 6e). En face, Strasbourg n’arrivait pas à inquiéter les locaux jusqu’à une main de Tabanou dans la surface (75e). Lala s’élançait mais Johnsson sortait une superbe parade. Seulement, en toute fin de match, Strasbourg égalisait par l’intermédiaire de Zohi (1-1, 88e). Les Guingampais étaient finalement accrochés (1-1) et restaient lanterne rouge. De son côté, Strasbourg pouvait regretter le penalty manqué de Lala et restait à la 7e place.

Les résultats de la soirée :

Amiens 1-2 Nantes : Bodmer (80e) pour Angers, Boschilia (16e) et Sala (70e) pour Nantes

Guingamp 1-1 Strasbourg : Benezet (6e) pour Guingamp, Zohi (88e) pour Strasbourg

Lille 1-0 Caen : Leao (55e) pour Lille

Monaco 2-2 Dijon : Henrichs (30e) et Glik (78e) pour Monaco, Alphonse (34e) et Abeid (56e) pour Dijon

Toulouse 0-3 Montpellier : Laborde (21e), Delort (25e) et Sambia (91e) pour Montpellier