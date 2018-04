Dimanche dernier, une journée de Ligue 1 se jouait alors que la veille le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco (3-0) s’étaient affrontés en finale de la Coupe de la Ligue. Alors que les Parisiens avaient anticipé leur rencontre de la 31e journée, écartant le SCO Angers dans leur stade il y a trois semaines (2-1), c’était ce mercredi au tour de la formation de la Principauté, qui se déplaçait en Bretagne pour affronter le Stade Rennais, de disputer son match en retard. Une affiche importante pour les deux formations puisque Rennes vise la cinquième position (qualificative pour la prochaine Ligue Europa) tandis que les Asémistes, eux, ont vu les Marseillais revenir à quatre points d’une deuxième place qu’ils ne comptent pas laisser filer en cette fin de saison.

Les débats commençaient avec des locaux très entreprenants, comme à leur habitude contre les gros du championnat. Les Monégasques, eux, peinaient à ressortir le ballon et montraient les même lacunes que lors de la rencontre perdue face au PSG ce week-end. Danijel Subasic devait s’employer sur deux somptueuses frappes. La première était de Benjamin André (19e) et la seconde de Sanjin Prcić (25e). Mais entre les deux le gardien croate avait encaissé un joli but. Sur une belle passe aveugle de Prcic, Joris Gnagnon surgissait au deuxième poteau et trompait un Subasic pas franchement très alerte (1-0, 23e). Les joueurs de la formation du Rocher avaient vraiment du mal à ressortir, mais allaient trouver la faille sur une balle récupérée par Fabinho au milieu de terrain. Bien servi par Fabinho, Radamel Falcao décalait Rony Lopes qui concluait du droit (1-1, 29e). À la pause, l’ASM était malmenée, mais s’en sortait bien.

Jardim a tout tenté

Au retour des vestiaires, Leonardo Jardim dut faire rapidement sans Stevan Jovetic qui se blessait et était remplacé par Diakhaby (48e). Les visiteurs tentaient, tant bien que mal, d’évoluer en contre, mais ce n’était pas simple tant le pressing des Bretons était intense. D’autant que Kévin N’Doram, titulaire au milieu de terrain, perdait un nombre incalculable de ballons. Peu avant l’heure de jeu, les dauphins du PSG reprenaient un peu le dessus sur leurs adversaires et se rapprochaient de la cage gardée par Koubek. Ainsi, sur un centre de Rony Lopes, consécutif à un coup franc de ce dernier, Kamil Glik était trouvé, mais ne cadrait pas du bout du pied (60e). Mais pour Raggi et ses compères, il fallait rester attentif. Sur un corner botté par le pied de Bourigeaud, Raggi détournait le ballon et obligeait Subasic à se détendre pour repousser en corner (65e).

Leonardo Jardim décidait alors d’injecter du sang neuf en remplaçant le buteur, Rony Lopes, par Rachid Ghezzal (75e). Mais c’était bien les Rennais qui se montraient dangereux puisque Benjamin André tentait de piquer sa reprise de la tête, trop sur Subasic (76e). Enfin, Jardim faisait entrer Gabriel Boschilia en lieu et place d’un Thomas Lemar, pas en très grande forme en cette fin d’après-midi (79e). Mais une nouvelle fois, ce furent les joueurs de Lamouchi qui trouvaient le cadre. Sur une belle remise de Diafra Skaho, Bourigeaud envoyait une frappe lourde, boxée par Subasic (83e). En toute fin de rencontre, Rennes a eu la balle de match mais Hunou, seul face au but vide, ne parvenait pas à cadrer sa tête malgré l’offrande de Bourigeaud (90e +1). Rennais et Monégasques se sont donc quittés sur un score nul qui n’arrange personne.