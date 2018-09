Après la victoire cet après-midi du Paris Saint-Germain face à Nice 3-0, le huitième multiplex de la saison avait lieu. Bordeaux et Lyon jouaient notamment respectivement face à Reims et Nantes. Au Groupama Stadium, le début de match était tranquille. Les Lyonnais conservaient le ballon, mais ne parvenaient pas à se procurer des occasions concrètes. À la 22e minute, les Gones parvenaient tout de même à ouvrir le score. Marçal décalé par Aouar débordait côté gauche puis centrait en direction de Dembélé qui remisait sur Aouar. Ce dernier trompait le portier nantais Tatarusanu (1-0). Les Olympiens tiraient peu au but. En effet, à la 36e minute, ils n’avaient cadré que deux frappes. Ils manquaient un peu de précision dans les vingt derniers mètres. Nantes est passé tout près de recoller au score. À la 42e minute, Lima sur coup franc quasiment sans élan enroulait du pied gauche. Sa frappe passait au-dessus du mur et obligeait Lopes à intervenir.

En deuxième période, Fekir passait tout près d’offrir le break à son équipe. Le champion du monde français trouvait le poteau de la cage nantaise (47e). Les Lyonnais payaient cash leur manque de réalisme puisqu’à la 62e minute, les Nantais marquaient par l’intermédiaire de Boschilia qui décochait une frappe puissante à 25 mètres de la cage. Aouar passait tout près du doublé quelques minutes plus tard. Sa tête frôlait le cadre nantais (65e). Les Lyonnais continuaient de pousser et Dembélé tentait un ciseau surpuissant dans la surface nantaise, mais sa frappe n’était pas cadrée (69e). À la 77e minute, l’arbitre de la rencontre faisait appel à la VAR pour décider si le portier nantais commettait une faute sur sa sortie et le point de penalty était désigné. Fekir prenait ses responsabilités, mais manquait Tatarusanu sortait son tir (80e). Juste avant la fin de la rencontre, Depay obtenait une dernière chance sur coup franc, mais son tir était trop croisé. Nantes met donc fin à la belle série de trois victoires consécutives de l’OL (Manchester City, Marseille et Dijon).

Bordeaux prend un point à Reims

Dans le même temps, les Girondins de Bordeaux se rendaient ce soir à Reims pour tenter de continuer sur leur bonne dynamique. Les Bordelais ont gagné leurs deux derniers matches en Ligue 1 face à Lille et Guingamp. Dans un match ouvert, Reims et Bordeaux se procuraient peu d’occasions franches en première période. Juste avant la mi-temps, le Stade de Reims tentait sa chance sur corner, mais cela ne donnait rien (45e+2).

Dans les autres matches de la soirée, Strasbourg s’est imposé sur sa pelouse face à Dijon 3-0 grâce à des réalisations de Da Costa à la 13e minute, Mothiba (81e) et Martin (90e+2e). À Angers, Guingamp a gagné 0-1 par l’intermédiaire de Benezet (45e+1) et a remporté sa première victoire de la saison. Enfin, Caen a pris trois points à domicile avec une réalisation sur penalty de Ninga à la 40e minute. En deuxième mi-temps, l’Amiénois Gnahore écopait d’un carton rouge (69e) et laissait ses coéquipiers finir le match à 10.

Les résultats du soir :

Angers 0-1 Guingamp : Benezet (45e+2) pour Guingamp

Caen 1-0 Amiens : Ninga (40e) pour Caen

Lyon 1-1 Nantes : Aouar (22e) pour Lyon ; Boschilia (62e) pour Nantes

Reims 0-0 Bordeaux

Strasbourg 3-0 Dijon : Da Costa (13e), Mothiba (81e) et Martin (90e+2) pour Strasbourg