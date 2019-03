En ce dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais avait l’occasion de faire une excellente opération au classement de Ligue 1 en l’emportant, à domicile, contre Montpellier. En effet, les Marseillais se déplacent à Paris ce soir (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté) et les Rhodaniens pourraient prendre, en cas de victoire, six points d’avance. Mais ce n’est pas tout. Vendredi soir, les Lillois se sont inclinés à domicile contre l’AS Monaco (0-1) et l’OL peut donc revenir à quatre points des Dogues.

Mais pour cela, il fallait gagner, seulement quelques jours après l’humiliante défaite contre le FC Barcelone (1-5) contre un Montpellier qui semble retrouver des couleurs. Dès les premières minutes, l’OL se montrait dangereux et allait de l’avant. Il ne fallait pas être en retard aujourd’hui puisque Martin Terrier allait rapidement faire trembler les filets ! Sur un centre de Rafael, l’ancien Strasbourgeois coupait devant Hilton, mais Lecomte était sur la trajectoire. Malheureusement pour le portier, le cuir revenait dans les pieds de Terrier qui poussait le ballon au fond (1-0, 12e). Mais comme à son habitude, l’OL s’arrête un peu de jouer quand il mène. C’est ainsi que les hommes de Michel der Zakarian sont revenus dans la partie.

Genesio a du faire vibrer les murs du vestiaire

Ainsi, les Héraultais conservaient le ballon et se rapprochaient dangereusement de la surface de réparation de l’OL. Ils héritaient d’ailleurs d’un excellent coup franc à l’entrée de la surface et cela était transformé de fort belle manière par Florent Mollet (1-1, 36e). À la pause, les deux formations étaient dos à dos. Mais il semble que le discours de Bruno Genesio à la mi-temps a porté ses fruits puisque cette fois, ses hommes n’ont rien lâché et ont été bien plus avenants.

Nabil Fekir et Tanguy Ndombele ne trouvaient pas le cadre (47e, 53e) et Fekir ratait même un penalty obtenu par Bertrand Traore (71e), mais entre temps, Moussa Dembélé avait donné l’avantage aux siens (2-1, 58e). Une nouvelle fois les Lyonnais ne s’arrêtaient pas et c’est Aouar de la tête qui donnait de l’air aux siens (3-1, 86e). Les Montpelliérains revenaient en fin de match par l’intermédiaire de Camara, entré en jeu quatre minutes avant (3-2, 90e +2). Avec cette victoire, l’OL met la pression sur Lille et sur l’OM !

Retrouvez le film de la rencontre sur notre live commenté.