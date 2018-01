Sur une belle série de quatre victoires en Ligue 1 avant le coup d’envoi de la partie, l’Olympique Lyonnais accueillait cet après-midi Angers, dans une spirale totalement différente et premier relégable. Après le nul de Monaco face à Montpellier samedi soir, les hommes de Bruno Genesio avaient une opportunité en or pour s’emparer de la deuxième position au classement. Pour cette rencontre, le tacticien rhodanien était privé de Mariano notamment, remplacé en pointe de l’attaque par le jeune Maolida. De son côté, Stéphane Moulin misait sur une composition plutôt défensive, un 4-5-1 bien refermé avec un Toko-Ekambi quelque peu esseulé en pointe de l’attaque. Finalement, la rencontre s’est soldée par un 1-1.

C’est Angers qui démarrait la rencontre sur un bon rythme, avec un Flavien Tait particulièrement actif dans la moitié de terrain lyonnaise. Mieux, à la 12e minute de jeu, Fulgini était fauché par Morel dans la surface. L’arbitre n’hésitait pas et indiquait pénalty pour... Angers ! Toko Ekambi ne tremblait pas et battait Lopes (0-1, 14e), donnant l’avantage aux Angevins ! Une ouverture du score surprenante, et qui a sonné des Lyonnais incapables de réagir, ne trouvant pas de solutions pour créer du danger. Intenable, le duo Tait-Toko Ekambi continuait de poser des soucis à la défense lyonnaise, et le Camerounais voyait sa frappe frôler le poteau de Lopes (28e). Il fallait attendre la 32e minute pour assister à la première situation chaude lyonnaise, une tête de Cornet au-dessus de la barre des cages défendues par Butelle.

Toko Ekambi, un poison pour l’OL

Toko Ekambi, toujours lui, faisait des dégâts mais voyait Marcelo contrarier ses plans au tout dernier moment (45e). C’est donc sur un avantage au score logique et mérité que les Angevins rentraient aux vestiaires, avec des locaux qui passaient complètement à côté de la rencontre. Mais la deuxième période démarrait sur les chapeaux de roue pour les Lyonnais, puisqu’après deux minutes de jeu seulement, Fekir égalisait (1-1, 47e). Après un crochet de Cornet dans la surface, l’international tricolore récupérait le ballon et battait le portier rival d’un intérieur du gauche parfaitement exécuté. L’OL était bien revenu et tentait de prendre les commandes de la rencontre, mais Angers ne comptait pas se laisser faire.

Toko Ekambi, qui avait largué l’arrière-garde lyonnaise, croisait trop sa frappe de l’extérieur de la surface (58e). Romain Thomas évitait lui le deuxième but de l’OL en sortant cette tête de Depay pratiquement sur sa ligne de but (70e). Les Lyonnais avaient pris l’avantage dans le jeu, mais la rencontre pouvait toujours basculer d’un côté comme de l’autre. Aouar, seul au deuxième poteau, voyait sa tête bien captée par Butelle (78e). Lyon poussait, et Gouiri, fraîchement entré et plus dangereux que Maolida, y allait aussi de son occasion (80e). Tait était expulsé (84e), et les locaux continuaient de faire le forcing, sans succès malgré des opportunités de Gouiri ou de Ndombélé. Le score en est resté là, et Lyon reste troisième.

Revivez le film de la rencontre ici.