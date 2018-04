Toujours à la lutte pour le podium avec l’OM, l’OL devait absolument l’emporter face à Amiens pour consolider sa troisième place. A cette occasion, Bruno Genesio alignait un 4-4-2 losange et titularisait Mariano Diaz de retour dans le onze, aux côtés de Memphis Depay et Bertrand Traoré. Côté Amiens, Christophe Pélissier optait pour un 4-2-3-1 avec Konaté en pointe. Dès l’entame du match, Lyon mettait la pression sur les buts amiénois. Ndombele (3e) puis Bertrand Traoré (4e) sur un centre mal renvoyé par la défense, ne cadraient pas leurs tentatives. Les hommes de Bruno Genesio manquaient d’ingéniosité dans la zone de vérité.

Sur un ballon récupéré par Ndombele, Mariano décalait Traoré à l’entrée de la surface, mais la frappe enroulée de l’international burkinabé filait juste à côté (15e). Il fallait attendre la 18e minute pour entrevoir la première opportunité amiénoise. Lancé dans la profondeur, Manzala décochait une belle frappe bien captée par Lopes. Sur une contre attaque, l’Olympique Lyonnais ouvrait le score. Sur une remontée du ballon de Ndombele, Bertrand Traoré alertait Depay à l’entrée de la surface qui servait Mariano. L’attaquant dominicain effaçait trois adversaires avant de tromper Gurtner d’une frappe puissante (1-0, 30e). Les joueurs rhodaniens manquaient de doubler la mise sur un centre venu de la droite de Rafael repris par Depay de la tête mais Gurtner repoussait brillamment (45e).

Depay une nouvelle fois décisif

Au retour des vestiaires, les hommes de Christophe Pélissier montraient le bout de leur nez. Sur coup-franc, Kakuta enveloppait son ballon mais celui-ci passait au dessus des buts de Lopes (48e). Mais l’Olympique Lyonnais reprenait rapidement le contrôle des opérations. Sur un corner frappé par Depay, Marcelo reprenait le cuir de la tête mais butait sur Gurtner (55e). Quelques minutes plus tard, Depay alertait Traoré dans la surface mais sa tentative du pointu passait à côté (57e). La rencontre se déroulait sur un faux rythme et Amiens en profitait pour se procurer une opportunité. Sur un centre de Monconduit, Mendoza voyait sa tête bien captée par Lopes (64e). Memphis Depay tentait de rallumer la flamme pour l’OL en combinant avec Mariano Diaz, mais sa frappe était détournée en corner par Gurtner (69e). Le portier amiénois était une nouvelle fois sollicité suite à un rush de Traoré.

L’ancien joueur de Chelsea voyait sa frappe renvoyée par Gurtner, avant que Depay ne bute sur la défense amiénoise (71e). Dans le dernier quart d’heure, Bruno Genesio décidait de lancer Nabil Fekir sur le terrain. L’international français se distinguait rapidement en lançant sur la droite Jordan Ferri mais son centre était repoussé par Gurtner (79e). Dans la foulée, Tousart voyait son astucieuse talonnade filer juste à côté (80e). L’OL assénait le coup de grâce avec Traoré sur la droite qui débordait et centrait pour Depay dont la reprise de près trompait Gurtner(2-0, 83e). Amiens prenait l’eau et baissait une nouvelle fois pavillon. Ndombele servait Fekir qui s’infiltrait dans la surface et ne pouvait tirer. Bertrand Traoré qui avait bien suivi ajustait de près Gurtner (3-0, 85e). Grâce à ce nouveau succès, l’Olympique Lyonnais consolidait sa troisième place au classement.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.