L’OL jouait gros ce soir à Dijon. Lancés à pleine vitesse dans la course au podium avec Monaco et l’OM, les Lyonnais avaient un déplacement compliqué dans la forteresse difficilement prenable de Gaston-Gérard. Genesio alignait une équipe en 4-4-2 losange avec un Nabil Fekir, titulaire pour la première fois titulaire depuis son retour de blessure, aligné derrière le duo Memphis-Traoré. Au milieu, c’est le trio Tousart-Ndombele-Aouar qui était choisi. En face, Dijon devait faire sans de nombreux éléments comme Lautoa, Abeid, Balmont, Xeka, Jeannot et Tavares. C’est donc une équipe remaniée qui se présentait ce soir et qui allait connaître un début de rencontre très compliqué.

Car l’homme en forme côté OL, Memphis Depay, frappait d’entrée. A la réception d’un excellent centre de Rafael, le Hollandais ouvrait le score sur la première occasion (4e). Les Gones poussaient encore et se procuraient plusieurs grosses situations par Fekir (8e, 16e) et Mendy (15e). Après ce premier quart d’heure laborieux, les Dijonnais sortaient enfin la tête de l’eau et parvenaient même égaliser. Après une belle frappe cadrée de Sammaritano (22e), Sliti réalisait un numéro de soliste et finissait par tromper Lopes (1-1, 26e). La rencontre partait dans tous les sens avec des occasions pour Rafael (29e), Fekir (34e, 43e) alors que les tirs de Kwon (40e) et Sliti (45e+2) terminaient à côté.

Sur la dernière opportunité de cette première période, Fekir réceptionnait un ballon de Traoré, avant d’enrhumer Djilobodji et de déclencher une frappe que Reynet repoussait sur son poteau (45e+3). La seconde période repartait sur les mêmes bases. Il y avait des occasions dans les deux surfaces. D’abord, Tousart se distinguait d’une belle reprise (48e) mais c’est Aouar qui redonnait l’avantage à l’OL après un tir contré par Rosier (1-2, 50e). Dans la foulée, Fekir offrait même un break d’avance après s’être débarrassé de trois adversaires (1-3, 52e). Ce gros coup de massue n’abattait pas les Dijonnais pour autant. Dans les minutes qui suivaient, le centre de Rosier revenait à Sliti. Il déclenchait une reprise écrasée mais lobée, qui se logeait sous la barre de Lopes (2-3, 55e).

Lyon se pensait à l’abri, mais la rencontre était encore très loin d’être jouée. Surtout que poussé par son public, le DFCO donnait tout pour revenir. Les occasions s’enchaînaient avec Kwon (57e), qui s’écroulait ensuite dans la surface sans que l’arbitre ne bronche (66e). Nouvelle décision litigieuse dans la minute suivante, puisque Rafael échappait à la correctionnelle en accrochant Saïd dans la surface (67e). M. Schneider laissait jouer. Dijon n’abdiquait toujours pas avec cet improbable retourné de Djilobodji (72e) mais finalement l’OL tuait le suspense en contre. Cornet, à peine entré, trouvait Traoré dont le pied gauche faisait mouche (2-4, 77e). Haddadi tentait une dernière fois de sonner la révolte (81e) seulement sur le contre suivant, Cornet participait au festival offensif de son équipe (2-5, 83e). L’OL a impressionné devant mais a toujours autant de problèmes derrière alors qu’il garde trois points d’avance sur l’OM et l’ASM n’est qu’un petit point devant.