On s’attendait à une belle confrontation entre le SM Caen et l’Olympique Lyonnais. Auteur d’un beau début de saison (7e), Malherbe recevait un OL qui a trébuché mercredi au Groupama Stadium face au LOSC (1-2). A cette occasion, Patrice Garande s’appuyait sur un ambitieux 4-3-3 avec le trio Kouakou, Santini, Rodelin. Côté rhodanien, Bruno Genesio ne changeait pas les bonnes habitudes et conservait son 4-2-3-1 avec la titularisation de Maxwel Cornet à la place de Bertrand Traoré indisponible jusqu’à la trêve. Il fallait attendre la douzième minute pour assister à l’ouverture du score lyonnaise. Sur un centre trop fort de Marçal, le ballon revenait sur Fekir côté droit qui centrait au point de penalty. Mariano Diaz et Depay se gênaient, Cornet en profitait lui pour tromper Vercoutre (0-1, 12e). Le SMC tentait de réagir sur un coup-franc tiré par Féret, bien repoussé par Lopes (18e).

L’OL filait en contre attaque avec Cornet côté droit qui centrait pour Fekir dont la reprise passait juste au-dessus (21e). Caen manquait l’égalisation sur un centre-tir de MBengue qui venait mourir sur le montant de Lopes (26e). Sur le corner qui suivait, Djiku voyait sa tête filer juste à côté des buts lyonnais (27e). Dans une première demi-heure extrêmement vivante, l’OL manquait de doubler la mise. Sur une frappe déviée de Tousart, le ballon revenait sur Fekir dans la surface qui butait sur Vercoutre (28e). Les hommes de Bruno Genesio rataient à nouveau le coche sur une frappe déviée de Mariano Diaz, Marcelo seul devant Vercoutre voyait sa tentative passer juste à côté (33e). Juste avant la pause, l’Olympique Lyonnais se procurait une nouvelle opportunité. Décalé sur la gauche, Marçal centrait pour Mariano Diaz contrôlait puis tergiversait avant de frapper au-dessus des buts gardés par Vercoutre (37e).

Caen donne des sueurs froides à Lyon

Au retour des vestiaires, l’Olympique Lyonnais ne tardait pas à prendre le large. Sur un ballon récupéré par Depay dans les pieds de Rodelin, Mariano Diaz sans contrôle reprenait de volée et trompait Vercoutre (0-2, 54e). Ce deuxième but coupait les jambes des joueurs normands. Patrice Garande essayait alors d’insuffler du sang neuf avec les entrées de Repas et Nkololo mais cela ne donnait pas le résultat escompté. L’OL ratait de peu le 3-0 sur un service de Mariano, Aouar enroulait bien son ballon, Vercoutre se détendait pour repousser (66e). Deux minutes plus tard, Ronny Rodelin décochait une lourde frappe déviée par Lopes sur son poteau. Le SMC se montrait plus entreprenant, Ivan Santini obligeait Lopes à se détendre sur une frappe croisée (72e).

Décalé sur la gauche, MBengue s’infiltrait dans la surface rhodanienne et effectuait un centre-tir que Santini trop court, ne pouvait reprendre (79e). L’Olympique Lyonnais en souffrance pliait mais ne rompait pas en fin de match. Jan Repas tentait une frappe lointaine qui n’inquiétait pas Lopes (86e). Sur une contre attaque, Memphis Depay alertait Fekir dans la surface qui ratait incroyablement la cible (89e). Sur le contre, Caen partait à l’assaut des buts lyonnais. Santini se retrouvait dans la surface, éliminait son vis-à-vis avant de tromper Lopes (1-2, 90e). Cette réduction galvanisait les joueurs normands. Nkololo voyait sa frappe croisée filer juste à côté des buts gardés par Lopes (92e). Grâce à ce succès étriqué, l’Olympique Lyonnais retrouvait la deuxième place à neuf points du PSG.

