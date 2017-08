Trois jours après son déplacement à Domzale, l’OM reprenait les affaires courantes en Ligue 1 avec la réception d’Angers. Pour ce troisième match de la saison en championnat, Rudi Garcia procédait à une large revue d’effectif. Ainsi, Bouna Sarr, Jordan Amavi, Zambo Anguissa et Clinton N’Jie démarraient tous la rencontre. Côté angevin, Stéphane Moulin optait pour un 4-5-1 équilibré et effectuait deux changements par rapport au match face à Amiens. Ainsi, Toko-Ekambi et Fulgini intégraient le onze de départ. Dès les premières minutes, les supporters marseillais retenaient leur souffle. Sur un coup-franc frappé par Pavlovic, Crivelli manquait de peu sa déviation de la tête, le ballon filait juste à côté des buts gardés par Mandanda (5e).

L’organisation angevine gênait considérablement l’OM dans le premier quart d’heure. Les hommes de Rudi Garcia montraient enfin le bout de leur nez. Sur un excellent travail côté droit de Morgan Sanson, l’ancien héraultais parvenait à centrer pour Ocampos qui maîtrisait mal le cuir, N’Jié en profitait et trompait Letellier d’un pointu (1-0, 17e). Angers ne gambergeait pas pour autant. Sur une contre attaque menée par Coulibaly, le milieu angevin servait Crivelli dans la surface qui se débarrassait de Rolando mais butait sur Mandanda (19e). Le SCO s’enhardissait au fil des minutes, sur la gauche Toko Ekambi effectuait un petit numéro avant de centrer. La défense marseillaise repoussait à l’emporte pièce (29e). Les visiteurs monopolisaient le cuir ne laissant que très peu d’initiatives aux joueurs phocéens. A la pause, Marseille gardait son but d’avance.

Toko Ekambi crucifie l’OM

Dès le retour des vestiaires, l’OM tentait de reprendre le contrôle des opérations. Sur une accélération de Bouna Sarr, l’ancien messin servait Valère Germain dans la surface dont la tentative était contrée en corner par Romain Thomas (48e). Marseille se montrait beaucoup plus entreprenant dans le second acte. Luiz Gustavo récupérait le ballon sur la gauche et délivrait un excellent centre pour Thauvin dont la tête passait juste au-dessus des buts gardés par Letellier (52e). Les hommes de Rudi Garcia enchaînaient avec une superbe inspiration de Sanson qui décalait Ocampos sur la gauche. L’attaquant argentin rentrait dans la surface mais se déchirait totalement dans le dernier geste (56e). Dépassé par les événements le SCO ne voyait plus le jour en début de seconde période. Il fallait attendre l’heure de jeu pour entrevoir une opportunité angevine. Sur un coup-franc tiré par Mangani, Romain Thomas se faisait ceinturer par Amavi dans la surface. Monsieur Miguelgorry ne bronchait pas malgré une faute flagrante (63e). Les joueurs angevins reprenaient le fil du match. Sur une accélération de Toko Ekambi côté droit, l’ancien sochalien enroulait son ballon et trompait Mandanda (1-1, 70e).

Cette égalisation galvanisait les troupes de Stéphane Moulin. Décalé sur la gauche, Pierrick Capelle décochait une frappe croisée détournée en corner par Mandanda (73e). Sur une nouvelle contre attaque angevine, Fulgini prenait la défense marseillaise de vitesse et décalait Guillaume sur la gauche dont le centre ne pouvait être repris par Toko Ekambi (76e). Le SCO menaçait une nouvelle fois la défense phocéenne. Sur un coup-franc frappé par Mangani, Thomas piquait sa reprise de la tête, Mandanda devait s’employer (79e). L’OM manquait la balle de match, sur une longe ouverture de Rami, Germain remettait de la tête pour Ocampos qui voyait sa tentative déviée en corner par Manceau (85e). L’Olympique de Marseille finissait fort la rencontre mais Angers résistait aux assauts phocéens. Au plus fort de la pression marseillaise, Lucas Ocampos quittait les siens expulsé par monsieur Miguelgorry (90+4). L’OM devait partager les points avec le SCO à l’Orange Vélodrome.

Retrouvez le film du match sur notre live.

Classement de Ligue 1.