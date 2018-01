Pas resplendissant dans le jeu mais vainqueur de Strasbourg en milieu de semaine, l’OM devait confirmer à Caen ce vendredi soir. Un succès et les Olympiens pouvaient mettre la pression sur ses concurrents directs, à savoir Monaco et surtout l’OL qui peut perdre des plumes face au PSG dimanche soir. Le moral est au beau fixe mais le physique tire un peu la langue avec ce calendrier chargé et les blessures qui s’accumulent. Rudi Garcia faisait un peu tourner avec les titularisations de Zambo, Lopez ou encore Njie seul en pointe, soutenu par Thauvin et Payet. Caen lui récupérait Vercoutre et Delaplace en l’absence d’Aït Bennacer. Dans cette configuration, le meilleur début de rencontre était à mettre à l’actif des Marseillais.

Ils pressaient haut et tentaient de prendre leurs adversaires à la gorge. Le jeu penchait souvent à gauche avec les présences de Payet et de Lopez. Thauvin se retrouvait régulièrement isolé et oublié côté droit alors que Zambo tentait des percussions dans l’axe. Sur cette pelouse très grasse, le collectif olympien galérait à trouver des solutions et ce sont même les Normands qui pensaient ouvrir le score sur leur premier ballon dans la surface de Mandanda. Signalé hors-jeu à raison sur cette remise de Delapace, la joie de Santini ne durait pas (15e). La première période offrait un spectacle médiocre mais l’OM se rapprochait doucement des cages de Vercoutre.

L’OM accélère après la pause

Thauvin aurait déjà du bénéficier d’un penalty après un contact évident avec Bessat dans la surface (26e). Njie lui ne parvenait pas à redresser sa tête (34e) et Rodelin dégageait un ballon très chaud dans ses six mètres devant un Rolando qui se voyait déjà buteur (44e). Ça ne suffisait pas pour déstabiliser totalement le collectif caennais qui se procurait trop peu d’opportunités. Au retour de la pause, on assistait à la même configuration de match seulement la pression marseillaise s’accentuait. Le ballon circulait mieux dans cette équipe plus dynamique et l’ouverture du score ne tardait pas à venir. Coupable d’une nouvelle faute grossière sur Sarr, Bessat n’échappait pas cette fois-ci au penalty que transformait Dimitri Payet (0-1, 56e).

Marseille avait fait le plus dur, d’autant que cette ouverture du score faisait plonger le Stade Malherbe. Déjà très esseulé devant, Santini était réduit à quelques courses dans le vide alors que le milieu de terrain disparaissait littéralement. L’OM manquait le break par l’intermédiaire Payet sur coup-franc (59e), Thauvin et Sarr (61e) puis surtout Njie (62e). C’est finalement le meilleur olympien de la saison qui scellait le sort de la rencontre grâce à son 10e but en championnat. Thauvin récupérait un ballon devant la surface et trouvait la lucarne d’un enroulé du gauche (0-2, 74e). Il y avait encore quelques petites occasions dans cette rencontre comme pour Ocampos (76e) et Djiku (87e) mais le score ne bougeait plus. Ce soir, les joueurs de la Canebière enregistrent un 4e succès de suite en Ligue 1 et occupent la 2e place.

