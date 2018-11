Réagir avant la trêve internationale. Opposé à Dijon ce dimanche dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’avait plus vraiment le choix. Après quatre défaites toutes compétitions confondues, et une élimination en Ligue Europa après le revers de jeudi contre la Lazio (1-2), l’OM devait se reprendre. En face, le DFCO restait sur neuf matches sans succès en Ligue 1, le seul point positif étant la victoire contre Caen en Coupe de la Ligue il y a une dizaine de jours. Pour tenter de relancer la machine, Rudi Garcia s’appuyait sur un 3-4-3 avec quatre changements par rapport au onze de départ face à la Lazio. Mandanda, Sarr, Payet et Mitroglou étaient de nouveau titulaires. Côté dijonnais, Olivier Dall’Oglio alignait un 4-3-3 avec notamment une toute nouvelle défense Chafik-Coulibaly-Aguerd-Rosier. Après une minute de silence en hommage aux victimes de la rue d’Aubagne, le match pouvait débuter. Les joueurs de Rudi Garcia, présent en tribunes pour cette rencontre suite à sa suspension, contrôlaient le jeu en début de partie, mais les Dijonnais se procuraient les premières occasions, puisque Mandanda sortait une frappe de Sliti (10e) avant que Saïd ne croise trop sa tentative (11e).

Après ce temps-fort adverse, les Phocéens repartaient vers l’avant. Rami tentait d’abord sa chance de la tête mais Coulibaly détournait, alors qu’un hors-jeu était signalé pour le champion du Monde (13e). Sur l’action suivante, Sarr et Mitroglou se gênaient ensuite et le Grec manquait sa reprise (15e). Les locaux ne lâchaient rien et poussaient encore, avec un coup-franc un peu trop haut de Thauvin (22e). L’international français essayait une nouvelle fois de marquer quelques minutes plus tard. Dos au but, Mitroglou le trouvait à l’entrée de la surface mais sa tentative était envoyée en corner par Ciman (31e). L’attaquant grec se procurait d’ailleurs la plus grosse occasion derrière. Thauvin centrait au deuxième poteau sur Ocampos qui réalisait une magnifique remise pour Mitroglou. Le joueur de 30 ans n’avait plus qu’à conclure mais ce dernier ratait l’immanquable (34e) ! Mais finalement, les Olympiens marquaient dans les derniers instants du premier acte. Sur un corner de Payet, Rami surgissait au premier poteau pour placer une tête croisée imparable, qu’Ocampos touchait du bout du pied (45e+3, 1-0). Un premier acte difficile donc pour les joueurs d’Olivier Dall’Oglio, qui perdait également sur blessures Coulibaly (23e) et Balmont (44e).

Adil Rami décisif !

Malgré cet avantage à la pause, Rudi Garcia et son staff décidaient de remplacer Mitroglou par Germain pour ce deuxième acte. De leur côté, les Dijonnais voulaient à tout prix relancer la rencontre. Sliti se chargeait d’un coup franc lointain et déposait le ballon sur la tête de Haddadi, dont la reprise était captée par Mandanda (52e). Lautoa essayait lui d’inquiéter le gardien français sur une frappe puissante mais celle-ci était déviée par Rami devant son but (54e). Les hommes d’Olivier Dall’Oglio ne quittaient plus la surface phocéenne. Saïd ne trouvait cependant pas le cadre (59e), avant de voir Ocampos venir tacler dans ses pieds devant Mandanda (60e). Un retour très important du joueur argentin. Finalement, après l’heure de jeu, les Olympiens venaient créer une nouvelle fois le danger sur le but dijonnais. Payet trouvait Lopez en retrait sur corner, et la reprise instantanée du milieu phocéen passait à côté (65e). Ce dernier laissait d’ailleurs sa place à Sanson (70e). Olivier Dall’Oglio devait quant à lui encore procéder à un changement pour blessure, et Keita remplaçait Saïd (71e).

Après une nouvelle occasion dijonnaise, avec une tête d’Aguerd que Mandanda captait plein axe (71e), Kamara prenait la place de Thauvin (76e). Un choix purement défensif donc côté phocéen. Et finalement, les Phocéens se mettaient à l’abri à six minutes de la fin du temps réglementaire. Payet se chargeait d’un coup franc et après un dégagement de la tête d’Aguerd, Strootman tentait un retourné au niveau du point de penalty. Sa tentative était alors reprise par Rami de la tête, et le but était bel et bien accordé au champion du Monde cette fois-ci (84e, 2-0). Avec cette réalisation, l’OM semblait donc se diriger vers une victoire importante. Les Dijonnais tentaient un dernier baroud d’honneur en fin de rencontre, mais les joueurs de Rudi Garcia ne flanchaient pas. Après quatre défaites de rang, l’OM sortait donc la tête de l’eau avec ce succès 2-0. Le club phocéen est donc sixième, Dijon 18e.

Le Stade Rennais peut nourrir des regrets contre le FC Nantes !

Dans le même temps, le Stade Rennais recevait le FC Nantes au Roazhon Park. Dans une première période plutôt disputée, les hommes de Sabri Lamouchi prenaient rapidement l’avantage. Sur un rush de Sarr, les locaux obtenaient un coup-franc à l’entrée de la surface, et Grenier voyait sa frappe être légèrement déviée par son coéquipier Johansson (6e, 1-0). Surpris, les Canaris tentaient de réagir et Sala remettait les compteurs à zéro. Sur un sublime centre de Lima, le meilleur buteur du FCN plaçait une superbe tête qui lobait Koubek et rentrait avec l’aide de la barre transversale (15e, 1-1). Dès lors, chaque formation tentait de faire la différence, et les Rennais montraient de meilleures choses dans l’ensemble. Hunou pensait même redonner l’avantage aux siens mais sa tête était trop croisée (38e). À la pause, les deux équipes se retrouvaient donc dos à dos.

En deuxième période, les joueurs de Sabri Lamouchi voulaient repasser devant au tableau d’affichage. Intenable dans son couloir gauche, Sarr rentrait dans la surface et obtenait un penalty pour un tacle en retard de Diego Carlos. Grenier s’en chargeait mais l’ancien Guingampais voyait sa frappe être sortie par Tatarusanu. Le ballon revenait sur lui mais, gêné par plusieurs Canaris, il manquait son intérieur du pied (57e). Une occasion en or de reprendre les devants manquée par les Rennais. Les duels se multipliaient sur la pelouse et M. Abed sortait de nombreux cartons jaunes (4 côte rennais et 3 pour le FCN en tout). Hormis ce penalty manqué de Grenier, les deux formations n’arrivaient plus à créer le danger, et le score ne bougeait plus. Sur la pelouse du Roazhon Park, Nantais et Canaris se quittaient donc sur ce 1-1.

