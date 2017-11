Sur une bonne dynamique de huit matchs sans défaite en Ligue 1 - 5 victoires et 3 matchs nuls - l’Olympique de Marseille accueillait l’En Avant de Guingamp au Vélodrome cet après-midi. Pour cette rencontre a priori abordable pour les Phocéens, face à une équipe bretonne quinzième au classement, Rudi Garcia faisait quelques choix forts, comme le fait d’aligner Sarr en lieu et place de Sakai. Luiz Gustavo et Maxime Lopez composaient l’entrejeu phocéen, alors que le trio Payet-Sanson-Thauvin était aligné derrière Mitroglou. De son côté, Kombouaré misait sur un système à cinq défenseurs. Et au final, les Marseillais se sont tranquillement imposés sur le score de 1-0.

Les locaux se portaient à l’attaque dès le début. Rapidement, Mitroglou, sur un centre de Sanson, était proche de frapper un grand coup, mais sa tête passait juste au-dessus de la barre de Johnsson (2e). Très fragiles défensivement, les Guingampais subissaient beaucoup et n’étaient pas du tout sereins. Les Bretons réagissaient via Eboa Eboa, mais sa frappe n’était pas cadrée (10e). Une nouvelle fois, Mitroglou se manquait dans la surface, écrasant trop sa frappe alors qu’il était seul (17e). Thauvin (19e), puis Payet (21e) continuaient à créer du danger devant, mais il y avait un certain manque d’adresse dans le dernier geste chez les Phocéens. C’est finalement Thauvin qui allait faire la différence. Sur un service de Payet, Flotov réalisait un slalom dans la surface avant de crucifier le portier rival (1-0, 31e).

Guingamp n’a pas vu le jour

Pas rassasiés, les hommes de Rudi Garcia continuaient de pousser et Mitroglou voyait sa reprise de la tête être détournée par le gardien guingampais (35e). Une chose est sûre, la domination marseillaise était totale et les Bretons pouvaient s’estimer heureux de repartir aux vestiaires avec un seul but de retard tant les occasions des locaux étaient nombreuses. De retour sur le pré, l’Olympique de Marseille continuait d’avoir le ballon, mais avait plus de mal à pénétrer dans les derniers mètres de Guingamp, qui avait resserré les rangs derrière.

Après un excellent service de Thauvin, Sanson butait sur un défenseur rival, du point de penalty (61e). Toujours est-il que l’EAG n’était absolument pas dangereux, et que Steve Mandanda vivait une soirée plus que tranquille, comme l’ensemble de l’arrière-garde de l’OM. Ce n’est qu’à vingt-minutes de la fin que les Guingampais ont commencé à montrer des signes de rébellion, avec quelques ballons dans la boîte, bien dégagés par la défense. Thauvin, sur un enroulé était tout proche de s’offrir un doublé (78e). Gustavo s’essayait à la frappe lointaine, mais Johnsson répondait bien (80e), alors qu’il sortait une nouvelle parade sur une mauvaise tête de Tabanou (81e). Le score en est resté là malgré une énorme occasion de Maxime Lopez dans le temps additionnel. Les trois points en poche, l’Olympique de Marseille se rapproche temporairement de Monaco (un point), quatrième, et reste dans la roue de l’OL, troisième, un point devant.

