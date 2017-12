Après une parenthèse Coupe de la Ligue cette semaine, le PSG retrouvait la Ligue 1 et affrontait le Stade Rennais au Roazhon Park. A cette occasion, Unai Emery alignait son traditionnel 4-3-3 avec le retour du trio Neymar, Cavani, Mbappé. Au milieu, le technicien basque titularisait Lo Celso et Draxler aux côtés de Marco Verratti. Côté rennais, Sabri Lamouchi optait lui pour un 4-5-1 avec Mubele en pointe. Les joueurs parisiens entamaient idéalement la rencontre. Côté droit, Mbappé combinait avec Verratti. L’international français débordait et centrait pour Neymar qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (0-1, 4e). Le Paris SG déroulait en ce début de match, Berchiche combinait avec Draxler côté gauche. Le latéral espagnol centrait pour Neymar dont la frappe était déviée en corner (10e). Les hommes de Sabri Lamouchi prenaient un coup de massue peu après le premier quart d’heure. Berchiche alertait Draxler qui lançait Neymar dans la profondeur. Le centre du génie brésilien était repris victorieusement par Kylian Mbappé (0-2, 17e).

Incapables de prendre le jeu à leur compte, les joueurs bretons laissaient le contrôle du jeu à Paris. Neymar décochait une lourde frappe à l’extérieur de la surface bien boxée par Koubek (26e). Rennes se procurait sa première opportunité peu après la demi-heure de jeu. Côté droit, Hamari Traoré centrait au point de penalty pour Amalfitano dont la reprise filait juste à côté des buts d’Areola (34e). Quelques secondes plus tard, le Paris Saint-Germain manquait de peu le troisième but sur une géniale inspiration de Lo Celso dans la surface. Le petit Argentin enroulait bien son ballon qui passait juste à côté des buts rennais (35e). Les joueurs d’Unai Emery pratiquaient un football alléchant. Lo Celso alertait Mbappé sur la droite, le centre de l’ailier parisien était repris d’une talonnade astucieuse par Cavani mais Traoré sauvait sur sa ligne (41e). Sur un festival de Neymar, l’international brésilien lançait Cavani dans la surface. L’international uruguayen butait sur Koubek par deux fois (44e).

La MCN assomme Rennes

Au retour des vestiaires, le PSG se montrait toujours aussi serein. Neymar s’offrait un festival et décochait une frappe enveloppée bien repoussée par Koubek (49e). Mais à force de gâcher trop d’opportunités, les joueurs parisiens se faisaient surprendre. Sur un corner tiré par Bourigeaud, Amalfitano voyait sa tête heurter le poteau, Mubele surgissait pour pousser le ballon au fond des filets (1-2, 53e). Dans un temps fort, Rennes devait terminer la rencontre à dix suite à un deuxième carton jaune concédé par Benjamin André (62e). Malgré cette expulsion, les hommes de Sabri Lamouchi maintenaient la pression sur les buts parisiens. Lancé dans la profondeur, Wahbi Khazri prenait le dessus sur Kimpembe mais butait sur Areola (68e). Le match s’animait, lancé côté droit Dani Alves centrait fort devant le but mais Cavani trop court ne pouvait reprendre (72e).

Le PSG prenait enfin le large sur une inspiration géniale de Neymar qui alertait Cavani dont le contrôle parfait lui permettait de lober astucieusement Koubek (1-3, 75e). Une minute plus tard, le Paris SG pliait les débats sur une contre attaque rondement menée, Cavani décalait Mbappé sur la droite. Son centre parfait était repris victorieusement par Neymar (1-4, 76e). Les joueurs parisiens loin d’être rassasiés continuaient leur festival offensif. Sur un contre, Mbappé filait seul vers le but rennais mais voyait sa tentative détournée en corner par Koubek (83e). Alors que le PSG filait vers une victoire tranquille, Presnel Kimpembe commettait l’irréparable dans la surface sur Lea-Siliki. L’arbitre indiquait logiquement le point de penalty et excluait le défenseur parisien (89e). Wahbi Khazri ratait totalement l’offrande en frappant au-dessus (90e). Grâce à ce succès, le PSG conforte sa place de leader avec neuf points d’avance sur l’AS Monaco.

