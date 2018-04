Montpellier et Saint-Etienne jouaient une partie de leur avenir pour une place en coupe d’Europe ce soir. En manque de points depuis quelques semaines avec seulement une victoire lors des neuf derniers matches, le MHSC (8e au coup d’envoi) avait besoin d’un résultat pour se relancer et revenir à égalité avec les Verts. Ces derniers restaient quant à eux sur une magnifique série de 12 matches de suite sans défaite en championnat. Impensable encore cet hiver, Saint-Etienne est bien partie pour se qualifier pour la Ligue Europa l’an prochain. D’autant que Gasset alignait ses hommes forts comme Debuchy, Subotic, M’Vila, Cabella ou encore Beric. Seul Perrin manquait à l’appel. Der Zakarian privilégiait lui un 5-3-2 avec le duo Casimir Ninga-Giovanni Sio devant.

Le début de match était équilibré entre les deux équipes mais Saint-Etienne semblait avoir plus de maîtrise technique. C’est tout de même le MHSC qui se procurait la première situation avec une reprise de volée de Sio trop écrasée pour mettre Ruffier en difficulté (9e). Dans la minute, les Verts répondaient et ouvraient la marque. Cabella accélérait dans la surface avant de décaler Hamouma qui marquait dans le but vide (0-1, 10e). Voilà qui lançait définitivement la rencontre, seulement, les deux formations éprouvaient pas mal de difficultés dans le jeu. Montpellier avait le plus grand mal notamment à se montrer dangereux dans le camp adverse mais plus le temps passait et plus les locaux prenaient le dessus.

Saint-Etienne tient bon

Il fallait tout de même attendre les derniers instants de la première période pour voir un peu d’action. En retard, Théophile-Catherine fauchait Cozza dans la surface et offrait un penalty à la Paillade. Sio s’avançait et frappait à ras de terre au centre. Ruffier était pris à contre-pied mais laissait traîner son pied et parvenait à stopper le ballon en deux temps (45e+1). Le gardien préservait l’avantage des siens à la pause. De retour des vestiaires, Montpellier mettait plus d’intensité dans le jeu et gênait les Stéphanois sur les ailes. Les situations chaudes s’accumulaient (52e, 55e) devant le but de Ruffier sans pour autant que le tableau d’affichage ne bouge. Il y avait tout de même cet arrêt énorme du portier des Verts sur cette grosse frappe de Doly (61e).

Elle faisait suite à une opportunité de l’ASSE. En difficulté dans le jeu, les hommes du Forez parvenaient à se procurer de belles occasions en contre. Après un premier échec de Cabella face à Lecomte (60e), l’ancien de Montpellier perdait à nouveau son duel face au gardien adverse (66e). Les Verts gâchaient encore de nombreux contres (80e, 83e), ce qui profitait aux locaux. Ils pouvaient toujours y croire, même si Mukiele sortait sur blessure après s’être plié la cheville tout seul (70e). Ils jetaient leurs dernières forces dans la bataille mais la frappe de Shkiri contrée terminait sur le poteau d’un Ruffier pris à contre pied (84e). Ça ne suffisait pas et Montpellier s’incline. Saint-Etienne enregistre un 13e match sans défaite et met fin aux rêves d’Europe de son adversaire du soir.