14e journée de Ligue 1 ce soir avec un multiplex de cinq rencontres. On commence bien sur par le carton de la soirée. Les lendemains de départ de Marcelo Bielsa sont compliqués. C’est un euphémisme. Le LOSC a pris une fessée à Montpellier avec un score de 3-0. La soirée démarrait très mal avec le but de Roussillon (6e), suivi de la sortie sur blessure d’El Ghazi (10e). Après plusieurs occasions d’Araujo, Sio enfonçait le clou (26e), imité quelques instants plus tard par Ninga (31e). On a vu du mieux dans le jeu en seconde période mais la différence et le traumatisme des derniers jours étaient bien trop importants. Le LOSC est 19e et ne semble pas prêt à sortir de sa crise.

On prend la direction de Caen qui recevait Bordeaux. Les Girondins restaient sur 6 matches sans victoire et il faut en ajouter un supplémentaire. Face à une équipe en manque de confiance, les Normands ont d’abord fait le dos rond avant de trouver la faille. C’est Santini qui ouvrait le score. C’est son premier but depuis le 23 septembre, le quatrième dans ce championnat. Caen résistait jusqu’à la pause, bien aidé par l’arbitre qui a oublié deux penalties aux Bordelais. À la reprise, Kouakou et Rodelin manquaient une opportunité chacun. Bordeaux en profitait pour accélérer mais sans se montrer très incisif. Caen remporte sur la plus petite des marges 1-0 et monte au 6e rang.

Dijon et Troyes s’élèvent au classement

Dijon aussi s’est offert un joli succès. Lors de la réception de Toulouse, les hommes d’Olivier Dall’Oglio l’ont brillamment remporté 3-1. Un score largement mérité car les Bourguignons ont fait preuve de réalisme dans une rencontre finalement assez pauvre en occasions de buts, d’autant que Gradel a manqué un penalty dès le début (5e). Kwon récompensait le travail de son équipe juste avant la pause (42e). Xeka (57e) et Saïd (65e) donnaient un avantage bien plus large en seconde période. Entré en cours de match, Delort a réduit le score (71e) mais ça n’a pas suffi. Le DFCO prend la 11e place alors que le Téfécé descend dangereusement vers le bas du classement et une 14e place.

Autre équipe qui surprend agréablement en ce début de saison, c’est l’ESTAC. Le promu s’est de nouveau imposé ce soir face à Angers 3-0. Après un petit passage à vide en octobre, Troyes s’est bien repris. Le club a su faire la différence contre une équipe du SCO, qui a rapidement baissé les bras, chose qu’on ne lui connait pas. Après un bon début de rencontre, Khaoui donnait l’avantage avec son 4e but de la saison (12e). C’est Suk qui doublait la mise juste avant la mi-temps (45e). En fin de rencontre et après une seconde période pas vraiment animée, Thomas marquait contre son camp (84e). Une soirée cauchemar pour les Angevins. Enfin, dans la dernière rencontre, Amiens a enfoncé Metz en gagnant 2-0 dans un Saint-Symphorien résigné avant même le dernier quart d’heure.

Les résultats du soir :

Troyes 3 - 0 Angers : Khaoui (12e), Suk (45e), Thomas (csc 84e).

Dijon 3 - 1Toulouse : Kwon (42e), Xeka (57e), Saïd (65e) ; Delort (71e).

Metz 0 - 2 Amiens : Konaté (29e), Zungu (66e).

Montpellier 3 - 0 Lille : Roussillon (5e), Sio (26e), Ninga (31e).

Caen 1 - 0 Bordeaux : Santini (23e).