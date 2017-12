Suite de cette 18e journée de Ligue 1 avec le LOSC qui a replongé à Dijon. Malgré son regain de forme de ces trois dernières semaines, le club nordiste n’avait visiblement pas envie de jouer ce soir et repart de Bourgogne avec un cinglant 3-0 dans la musette. Les Lillois ont coulé dès la première période. La passivité défensive a fait peur à voir car sur chacun des buts encaissés, le milieu, la défense et le gardien ne semblaient pas concernés. Saïd en a profité pour inscrire un doublé (12e, 17e). Pour ajouter de la détresse, Ballo-Touré a ensuite marqué contre son camp (35e). La seconde période n’a pas rien changé au match. Dijon se contentait de contrôler mais surtout le LOSC n’a pas affiché un visage vengeur. Avec cette nouvelle lourde défaite, les Dogues restent à une piteuse 18e place au classement.

A la Meinau, Toulouse s’attendait à un déplacement compliqué à Strasbourg. Ce fut effectivement le cas. Dominé sur l’ensemble de la rencontre, le Téfécé a tenté de jouer en contre sans trop de réussite. Les locaux ont logiquement ouvert le score par Martin sur penalty (25e) mais ils se sont faits surprendre par une belle reprise signée Gradel (30e). Après un sauvetage de Bonnefoi sur Delort en fin de première période (37e), le Racing reprenait l’avantage par un joli but de Mangane, sur un nouveau service de Liénard (52e). Il fallait un bon Lafont ce soir pour empêcher les Alsaciens de prendre un break d’avance. Tant pis pour les promus qui poursuivent leur bonne première partie de saison avec une magnifique 7e place grâce à cette victoire 2-1.

Metz s’offre une seconde victoire cette saison

Surprenant depuis le début de la saison, on se disait que la réception de Metz à Montpellier ne serait qu’une formalité. Ce ne fut pas vraiment le cas. Après une entame de match quelconque, le MHSC prenait les devants avec un but du très régulier Roussillon (20e). Et alors qu’il est toujours compliqué de marquer un but aux Montpellierains une fois qu’ils mènent, la lanterne rouge a fait exception à la règle en égalisant par l’intermédiaire de Renaud Cohade (28e). La suite de la rencontre n’a pas été grandiose. Malgré quelques situations, les troupes de Der Zakarian ne parvenaient à marquer. Pire encore, les Grenats profitaient d’une certaine passivité de la défense et d’une sortie hasardeuse de Lecomte après un coup-franc pour prendre un avantage définitif dans cette rencontre grâce à Rivière (84e). Car Basin en contre a réglé le sort du match sur le score de 3-1. Metz bouge toujours avec cette seconde victoire de la saison.

Match de milieu de tableau entre Caen et Guingamp. Les deux équipes alignent des résultats en dent de scie depuis le début de la saison mais elles peuvent se targuer d’avoir un petit matelas d’avance sur la zone rouge. En dépit de cette liberté comptable, il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. La seconde période fut un petit peu plus riche en occasions mais personne n’est parvenu à tromper l’un des deux gardiens. Voilà un 0-0 qui arrange tout le monde. Enfin, Troyes est venu à bout d’Amiens (1-0) grâce à un but de Darbion dans le dernier quart d’heure (78e). L’ESTAC est 14e juste devant son adversaire du soir mais la rencontre aura surtout été marquée par l’incident autour de la goal-line technology à la demi-heure de jeu. Il aura fallu neuf minutes à l’arbitre pour valider puis invalider un but aux Troyens.

Les résultats du soir :

Dijon 3 - 0 Lille : Said (12e, 17e), Ballo-Touré (csc 35e).

Strasbourg 2 - 1 Toulouse : Martin (sp 25e), Mangane (52e) ; Gradel (30e).

Caen 0 - 0 Guingamp.

Montpellier 1 - 3 Metz : Roussillon (20e) ; Cohade (28e), Rivière (84e), Basin (90e+3).

Troyes 1 - 0 Amiens : Darbion (78e).